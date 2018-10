Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. Ebben egyebek mellett azt mondta, Orbánéknak a sikeres Magyarország nem a cél, hanem csupán egy eszköz fő céljuk megvalósítására, arra, hogy Orbán még jó sokáig Magyarország miniszterelnöke maradhasson.","shortLead":"Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. Ebben egyebek...","id":"20181008_Jeszenszky_Orban_Viktor_es_a_kormany_lenyegeben_azonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36681be6-2de0-4b16-9592-7359e8a10657","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Jeszenszky_Orban_Viktor_es_a_kormany_lenyegeben_azonos","timestamp":"2018. október. 08. 08:35","title":"Jeszenszky: Orbán Viktor és a kormány lényegében azonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3891a86b-e0c4-499f-b73f-eb7245ab8039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a címe a francia könyvpiac legújabb szenzációjának, amely a svájci bankok működésének pokolian sötét oldaláról szól.","shortLead":"Ez a címe a francia könyvpiac legújabb szenzációjának, amely a svájci bankok működésének pokolian sötét oldaláról szól.","id":"20181008_Lucifer_bankara_voltam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3891a86b-e0c4-499f-b73f-eb7245ab8039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3156724d-ff9a-4014-a97a-3b6a099f8430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Lucifer_bankara_voltam","timestamp":"2018. október. 08. 07:15","title":"„Lucifer bankára voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett a Vidi Európa Liga-meccsén; akár életük végéig mentességet kaphatnak a nagycsaládos nők az szja-fizetés alól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett...","id":"20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e09832-f22f-4baf-bae7-634d88a6452d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","timestamp":"2018. október. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi tenné boldoggá a magyar nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","shortLead":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","id":"20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80b774d-d617-483e-bd0f-b4343d6e22db","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","timestamp":"2018. október. 07. 13:46","title":"Egy éve vége, most szüntetik meg a vizes vb-t szervező céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha például csak nagyon kis aktivitásúnak minősül, így könnyebben és olcsóbban tárolható.","shortLead":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha...","id":"20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a93965-e07e-4870-b604-0b067478eac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","timestamp":"2018. október. 08. 11:33","title":"Lassan már úgy tárolhatjuk a radioaktív hulladékot, mint a háztartási szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik elsősorban a magányos, barátra vagy társra vágyó nőket célozzák. Mutatunk egy beállítást, amit még ma érdemes bekapcsolnia a Facebookon, hogy esélye se legyen a csalóknak.","shortLead":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik...","id":"20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679a9b1-c273-4f3c-8a09-fe74016677c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","timestamp":"2018. október. 08. 12:22","title":"Önt is furcsa katonák jelölgetik a Facebookon? Ne csodálkozzon, inkább óvakodjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]