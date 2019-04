Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti.

Egyre inkább helytálló az a megállapítás, amely szerint a Facebook elég gyakran vét katasztrofális hibákat, ha a felhasználói adatokról van szó. Egy hónapja sincs, hogy kiderült, az oldal titkosítás nélkül, egyszerű szöveges formában tárolt több száz milliónyi jelszót. Aztán alig egy napja arról érkeztek hírek, hogy a hálózat jelszavakkal együtt kér be e-mail-címeket.

Ennyi probléma egy egész évre elegendő lenne, ám a dolognak nincs vége: az UpGuard kiberbiztonsági cég egyik új jelentése szerint több száz millió Facebook-felhasználó adataira bukkantak két olyan szerveren, melyeket bárki elérhetett, az ott "tárolt" információkat ugyanis semmi, még jelszó sem védte. Ez azért is baj, mert a 146 gigabájtos adatcsomagban a felhasználók által írt hozzászólások is kereshetők voltak, így pedig az is, ki írta azokat és mikor.

Az UpGuard azt is kiderítette, kik a felelősek a felelőtlenül tárolt állományokért: az egyik a mexikói székhelyű médiacég, a Cultura Colectivához köthető, a másik pedig a kaliforniai At The Poolhoz. Utóbbi az inkább problémásabb, ezek között ugyanis bejelentkezési információk is találhatók. A tároláshoz használt szervereket az Amazon üzemeltette, mostanra mindkettőt lelőtték.

A Facebook úgy reagált, hogy kifejezetten tiltják, hogy a velük együttműködésben álló cégek bármilyen adatot publikus szervereken tároljanak. Az említett cégek egyébként nem reagáltak az UpGuard megkeresésére. A Facebook szerint nincs jele annak, hogy az adatokat bárki és bárhol felhasználta volna, de a dolgot nem hagyják annyiban.

Ha nagyobb biztonságban szeretné tudni a facebookos adatait vessen egy pillantást korábbi cikkünkre. Ha viszont törölné magát az oldalról – ennyi ügy után ez már nem is meglepő –, ahhoz itt talál közérthető segítséget.

