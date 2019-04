Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett hajlítható okostelefonról.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett...","id":"20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe7627-2acf-4a5d-bd20-58092152a41d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 11. 14:33","title":"Már videón is látni: ilyen lesz a Sharp összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","shortLead":"Akad ország, ahol kétszer akkorát drágultak az ingatlanok, mint nálunk.","id":"20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a5361b-ba1a-44b7-94fd-e215953c8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21608db9-9b23-48f3-8725-160fc20866fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Dobogon_sem_vagyunk_a_lakasarak_dragulasaban","timestamp":"2019. április. 11. 18:52","title":"Dobogón sem vagyunk a lakások drágulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy Verhofstadt.","shortLead":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy...","id":"20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb2d431-d9e3-4b60-9bf3-41c07c476da6","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","timestamp":"2019. április. 10. 10:13","title":"Verhofstadt: A Fidesz csak a félelemkeltéshez és a hazugságokhoz ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","shortLead":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","id":"20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a523cfd-d232-4f9a-9dca-5d31ed18f020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","timestamp":"2019. április. 10. 17:24","title":"Érdemes meghallgatni az első néma Porschét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34274217-b8af-4675-8288-252d2afc1433","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lemondott pápa azt is megírta, hogy egy dél-németországi szemináriumban előfordult, hogy a papi hivatásra készülő fiatalok, barátnőjükkel vagy akár feleségükkel és gyerekeikkel éltek együtt. \r

","shortLead":"A lemondott pápa azt is megírta, hogy egy dél-németországi szemináriumban előfordult, hogy a papi hivatásra készülő...","id":"20190411_XVI_Benedek_a_60as_evek_szexualis_forradalmaval_magyarazza_az_egyhazi_zaklatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34274217-b8af-4675-8288-252d2afc1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7a520-b570-48f5-81b5-d8fbad2cb136","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_XVI_Benedek_a_60as_evek_szexualis_forradalmaval_magyarazza_az_egyhazi_zaklatasokat","timestamp":"2019. április. 11. 17:00","title":"XVI. Benedek a 60-as évek szexuális forradalmával magyarázza a papi zaklatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül majd, és legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.\r

","shortLead":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül...","id":"20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be47dab-37d9-4fd7-b8e2-cce17323be9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","timestamp":"2019. április. 11. 07:38","title":"Száz méter hosszú árok lesz a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már a telefon hangerő gombja is használható.","shortLead":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már...","id":"20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f37b7-e237-44ef-8683-8f4b5dc95b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","timestamp":"2019. április. 12. 08:03","title":"Androidos telefonja van? Zseniális funkciót kapcsolt be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]