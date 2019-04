Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hatodszor is elkészült a felmérés a legvonzóbb magyarországi munkáltatókról.","shortLead":"Hatodszor is elkészült a felmérés a legvonzóbb magyarországi munkáltatókról.","id":"20190411_Szavaztak_a_dolgozok_melyik_cegnel_erzik_a_legjobban_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08700aac-f300-4e4e-a00e-f4ccd17b81a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Szavaztak_a_dolgozok_melyik_cegnel_erzik_a_legjobban_magukat","timestamp":"2019. április. 11. 21:38","title":"Szavaztak a dolgozók, melyik cégnél érzik a legjobban magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg igen komoly végsebességre képes.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg...","id":"20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce02844-52fa-4eed-a952-75e5b7538898","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","timestamp":"2019. április. 13. 06:41","title":"Csak egy ütött-kopott eladó BMW, de felbecsülhetetlen az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca210d-5e6a-4d44-80b9-2330b9354e7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormánysajtó hirdetéseit előzetes kontrollhoz kötheti a Facebook. Válaszul az Orbán-kormány az amerikai óriás megregulázására készül. Eddig a Fidesz profitált abból, hogy nemegyszer hazug menekültellenes videói milliókat értek el; most a szólás szabadságáért aggódik.","shortLead":"A magyar kormánysajtó hirdetéseit előzetes kontrollhoz kötheti a Facebook. Válaszul az Orbán-kormány az amerikai óriás...","id":"20190412_origo_m1_hirado_figyelo_tv2_tenyek_videos_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ca210d-5e6a-4d44-80b9-2330b9354e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89779634-c438-4288-bf69-cf622845173f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_origo_m1_hirado_figyelo_tv2_tenyek_videos_nezettseg","timestamp":"2019. április. 12. 12:03","title":"Hogyan csinált a semmiből 25 millió kattintást 4 kormányzati sajtóoldal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","shortLead":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","id":"20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e38d02-ce8e-4db7-ba25-4d2a78b9f973","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Sas József idén még csinál egy kabarét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","shortLead":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","id":"20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0d437-43ff-4f99-a210-96cf7ab97006","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","timestamp":"2019. április. 12. 08:21","title":"Csak a gázolaj: itt a dízelmotoros új Audi S6 és S7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","shortLead":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","id":"20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c20e463-c4bc-42fe-bea8-d8b3faa1dc5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","timestamp":"2019. április. 12. 12:33","title":"Begyűjtötte az első mintákat a Mars agyagos területéről a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkról van szó, ami 10 óráig tart. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkról van szó, ami 10 óráig tart. ","id":"20190412_Sztrajkolnak_a_keletpesti_Metro_aruhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c18dca-34b2-459d-8d63-13adff96ea66","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Sztrajkolnak_a_keletpesti_Metro_aruhazban","timestamp":"2019. április. 12. 08:55","title":"Sztrájkolnak a kelet-pesti Metro áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","shortLead":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","id":"20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87c3650-9572-4eb1-b27f-f594339269bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","timestamp":"2019. április. 12. 12:39","title":"Kutyasétáltatás közben öntötték le savval, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]