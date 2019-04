Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szokatlanul sok döglött delfint mosott a partra a víz Számoszon és más Égei-tengeri görög szigeten az elmúlt hetekben, ez összefüggésben lehet egy nagy török tengeri hadgyakorlattal – közölte az Arhipelagosz, a tengeri élővilág védelmével foglalkozó görög civil szervezet. ","shortLead":"Szokatlanul sok döglött delfint mosott a partra a víz Számoszon és más Égei-tengeri görög szigeten az elmúlt hetekben...","id":"20190413_gorogorszag_tengerpart_delfin_tetemek_torok_hadgyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6da305-4454-4d6b-9d03-fd8b4e7f3df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_gorogorszag_tengerpart_delfin_tetemek_torok_hadgyakorlat","timestamp":"2019. április. 13. 14:03","title":"Ez aggasztó: szokatlanul sok delfin tetemét mossa partra a víz Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237a7df-bc6b-496e-a137-0d465530d942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rali, a Forma-1, a WTCR, IndyCar mind küszködik azzal, hogyan lehetne igazán izgalmasan tálalni.","shortLead":"A rali, a Forma-1, a WTCR, IndyCar mind küszködik azzal, hogyan lehetne igazán izgalmasan tálalni.","id":"20190412_dron_kamera_autoverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c237a7df-bc6b-496e-a137-0d465530d942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daed03-288b-4ee1-8e13-2a55a8f2907e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_dron_kamera_autoverseny","timestamp":"2019. április. 12. 16:58","title":"Valahogy így kéne mutatni a 21. században egy autóversenyt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","shortLead":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","id":"20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26ca94-1550-47ab-8b63-0d8e5bfe5933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","timestamp":"2019. április. 12. 18:22","title":"Nem volt négycsillagos szálloda Zalaegerszegen, épít egyet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","shortLead":"Magyarország pedig megírta válaszában: továbbra is jogsértőnek tartja a keresetet.","id":"20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab05ef0-328b-4767-8aeb-5f1162b6ae2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kituztek_a_kvotaper_idopontjat","timestamp":"2019. április. 12. 16:32","title":"Kitűzte az Európai Bíróság a kvótaper időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU Budapesten maradásának kérdését is – ez a Fidesznek életbevágó. A két egyetem május 7-én folytatja a tárgyalásokat.\r

\r

","shortLead":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU...","id":"20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0ecf6-165f-41e6-bc11-e33af0c69bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","timestamp":"2019. április. 12. 14:57","title":"Fellélegezhet Orbán, közel a megegyezéshez a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","shortLead":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","id":"20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8a5591-2074-4e29-941c-c0aa78ecb062","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Gyerekmolesztálással vádolják a Sundance egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","shortLead":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","id":"20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f2766-2dab-4b7e-87bf-96a5b8eb571a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","timestamp":"2019. április. 12. 14:34","title":"Kanyarós beteget kezeltek a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten javallott.\r

\r

","shortLead":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten...","id":"20190412_Etelkostolok_kerestetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a878766-bf67-4b73-95ee-61ca0f611c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Etelkostolok_kerestetnek","timestamp":"2019. április. 12. 19:44","title":"Ételkóstolók kerestetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]