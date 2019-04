Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","shortLead":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","id":"20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e78a5f-9f42-435d-9a69-b291b71091a5","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","timestamp":"2019. április. 08. 11:17","title":"\"Itt nincs mutyi-duma, kamu, svindli\" - Mucsi Zoltán, Nagy Ervin és Molnár Piroska is csatlakozott a noÁr új klipjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","shortLead":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","id":"20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f85dbb0-1002-450f-b7c2-f5977ac662c6","keywords":null,"link":"/sport/20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","timestamp":"2019. április. 07. 21:50","title":"A magyar vízilabda-válogatott nyerte a férfi Európa Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két másik szakszervezet tagjai sztrájkba kezdtek. ","shortLead":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két...","id":"20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819239da-e735-44a2-bf03-ee4210e16cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","timestamp":"2019. április. 08. 12:25","title":"Sztrájkolnak Lengyelországban a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki egy háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki...","id":"20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97592f5a-60d7-4df4-9bf1-f89d05a77d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","timestamp":"2019. április. 08. 16:12","title":"Itt vannak a részletek a Nemzeti Kötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik ebben.","shortLead":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik...","id":"20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a12a89-5f1c-4238-bd67-6948ed839da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","timestamp":"2019. április. 09. 04:08","title":"Pont a szervezők miatt ment egymásnak egy BMW i8 és egy Bentley Continetal GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt kíváncsi, át tudja-e verni ezt az azonosító eszközt.","shortLead":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt...","id":"20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c7a3d3-c7d2-431b-9e66-fd0f17e6d737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","timestamp":"2019. április. 08. 14:03","title":"Így verték át a Galaxy S10 szuperbiztos ujjlenyomat-olvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint felelőst.\r

\r

","shortLead":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint...","id":"20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789c9a7b-6423-4e4f-ac34-1dc30ec20485","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","timestamp":"2019. április. 08. 08:34","title":"Úgy kért elnézést a szlovén Orbán-karikatúra rajzolója, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]