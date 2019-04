Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének leállíttatása érdekében a Rosznyefty állami többségű orosz olajvállalat - közölte az RBK című orosz gazdasági napilap.","shortLead":"\"Információs diverziók\" elkövetésével vádolta meg a Reuterst, és pert indít a hírügynökség oroszországi tevékenységének...","id":"20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3556d1ac-ec75-4b9e-9808-86a449e13fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fc35c4-9a69-4472-b7f9-38bd3bae380f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Kitiltana_a_Reuterst_Oroszorszagbol_az_allami_olajvallalat","timestamp":"2019. április. 19. 18:08","title":"Kitiltaná a Reuterst Oroszországból az állami olajvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap a nagypéntek az országban.","shortLead":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap...","id":"20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f92e53-678f-4958-a083-f6425a2f8e78","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","timestamp":"2019. április. 19. 21:54","title":"A szomszédban már nem munkaszüneti nap a nagypéntek - tiltakoznak az egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg.","shortLead":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád...","id":"20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd093483-946e-4b9b-a3b3-5133bc3a4870","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","timestamp":"2019. április. 19. 20:42","title":"Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","shortLead":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","id":"20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280b42cb-7339-44e1-ac77-8d663b8922f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","timestamp":"2019. április. 21. 10:06","title":"\"Et resurrexit tertia die\": Orbán Viktor latinul üzent húsvétra a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","shortLead":"Dohából Londonba tartott a járat, amikor Magyarországon kénytelen volt megszakítania az útját. ","id":"20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0f2f64-94f0-4a1b-a9b1-297b3e8e0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190419_Rosszul_lett_egy_utas_a_Quatar_Airways_jaratan_a_gep_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast","timestamp":"2019. április. 19. 14:43","title":"Rosszul lett egy utas a Qatar Airways járatán, a gép Budapesten hajtott végre kényszerleszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tüntető sárgamellényesek szombati párizsi demonstrációján. A tüntetés ismét erőszakba torkollott.","shortLead":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron...","id":"20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d2bd6-151e-4656-9bd5-3f5f0a04801d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","timestamp":"2019. április. 20. 21:45","title":"Megint sokan voltak a sárgamellényesek és ismét elszabadult az erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]