[{"available":true,"c_guid":"75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért az felfüggesztette az utalásokat. A helyi portálok azt írják, hogy a bérek kifizetése is veszélybe került, Márki-Zay Péter szerint viszont senki nem marad fizetés nélkül.","shortLead":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért...","id":"20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157c00-3ec2-4ee7-a09f-32b8994ec4ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 24. 14:35","title":"Nem utal az Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","shortLead":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","id":"20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6186e-8805-4d45-81a7-06d40450cf53","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Pamela Anderson kiborult a gazdagokon, akik milliárdokat adományoznak a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","shortLead":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","id":"20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb6cffe-33b3-4e29-9004-88af608fdedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","timestamp":"2019. április. 24. 08:05","title":"Nincs már magyar krumpli a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten tanult énekelni, és világhírű operaénekes lett, miközben egy ritka és halálos betegséggel küzdött.","shortLead":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten...","id":"20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1222deca-6d98-4221-968c-1adc7b52ef25","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Lenyűgöző életpéldát hagyott ránk örökül a magyar származású operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","shortLead":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","id":"20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd1df6-ce4f-468a-8284-7788ad423035","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2019. április. 24. 16:04","title":"Vérző holttest feküdt a Keleti pályaudvarnál, de nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új üzemében.","shortLead":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új...","id":"20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1052aaba-2dcb-4819-96ca-aa32fa57b24d","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","timestamp":"2019. április. 25. 14:00","title":"Ahol a csapból is csoki folyik, dolce vita Székkutason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla a szakvéleményében, hogy „hiperaktív”? Számos pró és kontra érv sorakoztatható fel a gyerekkorban adható diagnózisokhoz, címkékhez kötődően. Egy biztos: önmagukban semmit sem jelentenek. ","shortLead":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla...","id":"20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aa2b7-1327-453d-b405-ee8818e0b8ff","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","timestamp":"2019. április. 25. 12:00","title":"Hiperaktív, aspergeres és a többi címke – árt vagy használ a gyereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]