Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\" részesedése. Kínából hozzák és Mexikóból csempészik be a fentanilt, amely letarolja a szegénynegyedeket, mert olcsó és nagy ütős szer. Igen gyakran halálos.","shortLead":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\"...","id":"20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038797b9-d7b4-47dc-b7d2-14a91d90959a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","timestamp":"2019. április. 24. 13:06","title":"Gyilkos fájdalomcsillapítók: vádalku a nagykereskedőkkel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","shortLead":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","id":"20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75c3123-5645-4264-8a37-a1b5a73db987","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Macklemore is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háromnegyedes arányt is meghaladó médiatúlsúly alakult ki a magyar médiában a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány felállításával. Ez derül ki a kormánysajtó illegális finanszírozásáról szóló januári panaszbeadvány friss kiegészítéséből.","shortLead":"A háromnegyedes arányt is meghaladó médiatúlsúly alakult ki a magyar médiában a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány...","id":"20190425_Az_Europai_Bizottsagot_kerik_csinaljon_valamit_a_Fidesz_mediatulsulya_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f7da4-7ede-4492-9823-2e0438c3a6f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Az_Europai_Bizottsagot_kerik_csinaljon_valamit_a_Fidesz_mediatulsulya_miatt","timestamp":"2019. április. 25. 11:33","title":"Az Európai Bizottságot kérik, csináljon valamit a fideszes médiatúlsúly miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új üzemében.","shortLead":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új...","id":"20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1052aaba-2dcb-4819-96ca-aa32fa57b24d","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","timestamp":"2019. április. 25. 14:00","title":"Ahol a csapból is csoki folyik, dolce vita Székkutason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992e40cf-805a-4619-b662-373d803d8523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kelebiánál találtak rá a pénzügyőrök egy nagy cipőszállítmányra.","shortLead":"Kelebiánál találtak rá a pénzügyőrök egy nagy cipőszállítmányra.","id":"20190424_164_millio_forintot_ero_hamis_cipoket_talalt_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992e40cf-805a-4619-b662-373d803d8523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d16acf1-c3aa-434b-86eb-4fdd6e5ec2ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_164_millio_forintot_ero_hamis_cipoket_talalt_a_NAV","timestamp":"2019. április. 24. 11:28","title":"164 millió forintot érő hamis cipőket talált a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész idén lassít kicsit, a magyar közéletről azonban még mindig megvan a sarkos véleménye.","shortLead":"A zenész idén lassít kicsit, a magyar közéletről azonban még mindig megvan a sarkos véleménye.","id":"20190424_Fluor_Tomi_Haromszor_tiltottak_le_a_masodik_utan_mar_elengeded","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894f0243-9e5c-4200-ab4b-1278b24bf41b","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Fluor_Tomi_Haromszor_tiltottak_le_a_masodik_utan_mar_elengeded","timestamp":"2019. április. 24. 12:29","title":"Fluor Tomi: Háromszor tiltottak le, a második után már elengeded","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb nevükön a mormonok), de ha megépül, a környező országból is ide járnak majd az egyház tagjai. Egyelőre a telket keresik. ","shortLead":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb...","id":"20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58365b28-c4f6-4116-a7b4-94da143b77ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","timestamp":"2019. április. 25. 06:30","title":"Impozáns új temploma lesz Budapestnek, de csak a hívek tehetik be a lábukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]