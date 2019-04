Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezésről számolnak be néhány napon belül az Európai Déli Obszervatórium szakemberei. A nagyszabású eseménynek külön sajtókonferenciát szentelnek, és ha minden jól alakul, megláthatjuk a világ első fotóját egy fekete lyukról.","shortLead":"Feltehetően egy fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezésről számolnak be néhány napon belül az Európai Déli...","id":"20190402_fekete_lyuk_csillagaszok_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17dc374-8c16-487e-83bc-de2f189c8cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_fekete_lyuk_csillagaszok_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 02. 12:03","title":"Április 10-én üljön le a gépe elé, mert olyat láthat, amit az emberiség még soha azelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel – írta a BBC.","shortLead":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel –...","id":"20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f50010-b3f6-4669-9a19-b029f4425fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2019. április. 01. 17:33","title":"Rátaláltak egy hatalmas aszteroida nyomaira, aminek köze lehet a dinoszauruszok kipusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt is közölte, legfeljebb három-négy futóversenyt engedélyeznek Budapesten. ","shortLead":"A főpolgármester azt is közölte, legfeljebb három-négy futóversenyt engedélyeznek Budapesten. ","id":"20190402_tarlos_istvan_fopolgarmester_ottusa_vb_bulinegyed_futoverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ac07d-486e-4e91-b4ef-5583e9ce25d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_tarlos_istvan_fopolgarmester_ottusa_vb_bulinegyed_futoverseny","timestamp":"2019. április. 02. 13:21","title":"Tarlós egyik napról a másikra bezáratná a botrányt okozó szórakozóhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","shortLead":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","id":"20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98eaf8-f85a-4ba2-a04a-c7194577f194","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","timestamp":"2019. április. 02. 20:21","title":"A Fideszt is várják Salvini jobboldali pártcsaládjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","shortLead":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","id":"20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c1b247-40e5-4f55-9366-8a2e2c39a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 02. 21:02","title":"Lemondott a 20 éve hivatalban lévő algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a9cfa3-9cd9-4ab9-ab3e-e3d83680b058","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lesz valaki 14 évesen egy limonádécég vezérigazgatója? Milyen jogai lesznek a jövő szarvasmarháinak? Mi van, ha túlértékeljük a mesterséges intelligenciát? Egyebek mellett erre ad válaszokat idén a Brain Bar.","shortLead":"Hogyan lesz valaki 14 évesen egy limonádécég vezérigazgatója? Milyen jogai lesznek a jövő szarvasmarháinak? Mi van, ha...","id":"20190401_brain_bar_budapest_2019_eloadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a9cfa3-9cd9-4ab9-ab3e-e3d83680b058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0975fce-3d8f-41cc-b675-bcef18b9277d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_brain_bar_budapest_2019_eloadok","timestamp":"2019. április. 01. 13:03","title":"Hogyan lesz valaki 14 évesen vezérigazgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f76f-db41-4591-99f5-fb332d76053e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok erőből oldanák meg az illegálisan repülő drónok \"elfogását\": automata fegyverrel lőnek rájuk a levegőből.","shortLead":"Az oroszok erőből oldanák meg az illegálisan repülő drónok \"elfogását\": automata fegyverrel lőnek rájuk a levegőből.","id":"20190401_oroszorszag_dron_elfogasa_fegyver_gyilkos_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2344f76f-db41-4591-99f5-fb332d76053e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8039fc6a-e132-49bb-975c-32d1283be238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_oroszorszag_dron_elfogasa_fegyver_gyilkos_dron","timestamp":"2019. április. 01. 12:33","title":"Videó: Sörétes puskát szereltek az oroszok egy drónra, drónokra vadásznának vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]