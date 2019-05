Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","shortLead":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","id":"20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7fab24-1e4e-4b6f-8a41-7daaa7de028e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","timestamp":"2019. április. 30. 19:22","title":"Megkapta az építési engedélyt a Trianon-emlékmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik miniszterét egyetlen nappal az új tallinni kormány beiktatása után.","shortLead":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik...","id":"20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684dfbf-44ab-4ba9-abe8-a1fed7a66a28","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","timestamp":"2019. május. 01. 14:58","title":"Egy napig volt miniszter a családon belüli erőszakkal gyanúsított politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a23f783-6518-4c62-a397-fd33d68de648","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","timestamp":"2019. április. 30. 17:59","title":"Ha mindig tudni akarta, hogyan készült Rogán Cecília óriásplakátja, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb teljesítményt nyújtották a kupasorozat idei, valamint az előző szezonját is figyelembe véve, amikor pedig döntősök voltak. Az angol csapat mindezek ellenére 3-0-ra elveszítette a Barcelona elleni idegenbeli találkozót. ","shortLead":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1320301-2d50-464a-bdbf-28a77a252c50","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","timestamp":"2019. május. 02. 10:25","title":"Klopp: Nem tudom, játszhattunk-e volna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","shortLead":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","id":"20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea973a8b-1769-4fd4-a23a-e9566996f949","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","timestamp":"2019. május. 02. 08:33","title":"Hivatalos: összejön a Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","shortLead":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","id":"20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b44bd-4862-43dd-94a7-48e7ee0a8b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","timestamp":"2019. április. 30. 20:38","title":"A Tiszába esett egy autó, a sofőr csak a csobbanást hallotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]