A Google a tavalyi I/O konferencián állt elő a VPS, vagyis Visual Positioning System technikával, ami a mobiltelefon kameráján át, a kiterjesztett valóságot használva mutatja meg a Mapsen belüli helyes irányt. A program ez esetben nem (csak) a GPS-re támaszkodik az adatok lekéréséhez, az épületeket is figyelembe veszi. Így pontosan tudni fogja, hogy az illetőnek azokhoz képest milyen irányba kell haladni, hogy elérje célját.

Az újdonságon hónapok óta dolgoznak a fejlesztők, ám természetesen még nincs kész (és gyaníthatóan még hosszú idő múlva se lesz). Annyira viszont már működik, hogy az újságírók élesben próbálgassák, így többek között a Gizmodo munkatársa is megnézhette, hogy halad a munka, ami a gyalogos közlekedést egy teljesen új dimenzióba helyezi.

A Mapsszel való navigáció most sem ördöngös feladat, de a nagyvárosokban még egy térkép segítségével is könnyen eltévedhet az ember. Ugyanis hiába jelzi a rendszer, milyen távolságra van a céljától, a rengeteg utca és épület miatt nehéz eligazodni. (Egy miniatűr térképen elhelyezett pontok alapján meg pláne.) A VPS erre kínál megoldást: csak fel kell emelni a telefont, hogy leolvassa a pozíciónkat, majd szöveggel és nyilakkal kiegészített útmutatót készítsen a helyes irányhoz vezető útvonalról:

A funkció tervezésekor a Google a balesetveszélyre is gondolt, a rendszer így bizonyos idő elteltével figyelmeztet, hogy a telefon helyett most már az utat figyeljük. Épp ezért nem hagyományos navigációként, inkább egy extra segítségként kell elképzelni a VPS-t, ami főleg egy idegen városba érkezőknek jelenthet támaszt. A Google szerint jó példa erre, amikor valaki a metróból felfelé jövet egy bizonyos utcát keres, táblákat azonban nem talál. A VPS viszont ilyen helyzetben is feltalálja magát, hiszen az épületek alapján képes bemérni a pozíciónkat, így azt is, merre menjünk tovább.

A Gizmodo szerint a funkció már most, alfa állapotban is meglehetősen fürge, és akkor is remekül vizsgázott, amikor az újságíró ki-bekapcsolgatta. Ebből is látszik, hogy a Google olyan fejlesztésként képzeli el a VPS jövőjét, mint egy második térkép, ami gyorsan tud pontos információt adni az úti céljukat keresgélőknek.

