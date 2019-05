Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","shortLead":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","id":"20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62860-6e45-4ef5-b846-288047f1e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","timestamp":"2019. május. 08. 13:15","title":"Közel 9 milliós végkielégítéssel távozott a földárveréseket lepapírozó államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","id":"20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b86c79-4830-4530-870a-7405a91a3b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","timestamp":"2019. május. 09. 13:21","title":"Beárazták: 85 millió forinttól indul a legújabb 911-es Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","shortLead":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","id":"20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74217987-7df8-46f6-a210-135e5f375431","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","timestamp":"2019. május. 08. 19:12","title":"Vona Gábor szerint Orbán Viktort nem lehet leváltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot.","shortLead":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11...","id":"20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbd12af-239c-4c2f-93ce-0ba4bfe4a160","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","timestamp":"2019. május. 08. 12:25","title":"11 milliárdosra duzzadt a csalási ügy a magyar autósportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]