[{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és még 34 évig élt.\r

\r

","shortLead":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és...","id":"20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78422043-a635-47b7-ba89-55cae2b94152","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","timestamp":"2019. május. 14. 21:52","title":"Meghalt az a cseh férfi, aki 1984 óta élt átültetett szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság.","shortLead":"Az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság.","id":"20190515_Kilott_a_GDP_az_elemzokre_is_racafolt_a_friss_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb945a4-6e30-4c29-a194-4975d93abcfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Kilott_a_GDP_az_elemzokre_is_racafolt_a_friss_adat","timestamp":"2019. május. 15. 09:13","title":"Minden várakozást felülmúlt a magyar GDP növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztófegyverből adtak le lövéseket a Magdolna utcában.","shortLead":"Gáz-riasztófegyverből adtak le lövéseket a Magdolna utcában.","id":"20190515_lovoldozes_vita_gaz_riasztofegyver_jozsefvaros_magdolna_utca_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611acc3-2247-4bc0-941f-6a2a58a879d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_lovoldozes_vita_gaz_riasztofegyver_jozsefvaros_magdolna_utca_rendorseg","timestamp":"2019. május. 15. 21:28","title":"Lövöldözés volt Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b928b147-137d-4cb4-82b5-48af182b4334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet véletlen egybeesés, hogy a bútoráruház épp most tette ki ezt a képet.","shortLead":"Nem lehet véletlen egybeesés, hogy a bútoráruház épp most tette ki ezt a képet.","id":"20190516_Szines_ceruzak_IKEA_egyenloseg_Kover_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b928b147-137d-4cb4-82b5-48af182b4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f77b88-1cf2-4e69-93ce-be55cce94a26","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szines_ceruzak_IKEA_egyenloseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 12:13","title":"Színes ceruzákkal üzent az IKEA a melegeket kirekesztő Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más olajipari létesítményeket is. Az akcióra egy nappal az után került sor, hogy ismeretlen tettesek megrongáltak több szaúdi tankert.","shortLead":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más...","id":"20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d382c8-6ea9-4bca-9ff2-84b03f107f74","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","timestamp":"2019. május. 14. 16:39","title":"Drónokkal támadták a szaúdi olajvezetékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom által alapított szervezet \"a Magyar Gárda eszmeiségének és szellemiségének örököse\" lesz Toroczkai László szerint.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom által alapított szervezet \"a Magyar Gárda eszmeiségének és szellemiségének örököse\" lesz Toroczkai...","id":"20190514_nemzeti_legio_magyar_garda_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dfb03d-893a-42db-83ee-a0be3b7d52e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_nemzeti_legio_magyar_garda_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","timestamp":"2019. május. 14. 15:42","title":"Toroczkaiék létrehozták a Magyar Gárda örökébe lépő Nemzeti Légiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92952-544b-4b99-91a4-89087da099bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini villanyszámláját is szívesen kifizeti.\r

\r

","shortLead":"A pápa által adományhivatali vezetőnek kinevezett lengyel bíboros éjszakánként furgonnal járja a várost, és Salvini...","id":"20190515_Onkenyesen_visszakapcsolta_az_aramot_a_romai_biboros_a_szegenyek_hazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c92952-544b-4b99-91a4-89087da099bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabbe1bb-33e7-4dc0-8d65-6c42909cb379","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Onkenyesen_visszakapcsolta_az_aramot_a_romai_biboros_a_szegenyek_hazaban","timestamp":"2019. május. 15. 12:51","title":"Konrad atya furgonnal járja a várost, és önkényesen visszakapcsojta az áramot a szegények házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]