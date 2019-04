Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta vissza. ","shortLead":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta...","id":"20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703224a8-a7af-4fb3-92a6-9a4ec18652ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2019. április. 26. 20:45","title":"Autószalonban látta viszont eltűnt luxusautóját egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","shortLead":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","id":"20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e95865-c7bf-4614-a374-7f72dcbdb7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. április. 26. 15:11","title":"Kiderült, mit kezdenének a biciklisekkel a főpolgármester-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben érkező új iPhone-ok.","shortLead":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben...","id":"20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8750372f-7099-4d29-ad0e-a5529acb2817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","timestamp":"2019. április. 26. 14:03","title":"Videó: Már kézből is megnézhetjük, milyen lehet az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő megsértette politikai ellenfele, a Fidesz szavazóit.\r

