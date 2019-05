A hét közepétől kapható Európában a Moto One Vision, a Motorola újdonsága. Ahogy az a nevéből is következik, az Android One-vonulat új tagjáról van szó. Azonban míg a korábbi One telefonok Qualcomm Snapdragon 600 lapkakészlettel dolgoztak, a gyártó most váltott, és Samsung chipet tett a telefonba. A Samsung Exynos 9609 – írja a készülék specifikációit kiszivárogtató német WinFuture oldal – a Galaxy A sorozatban használt Exynos 9610-hez hasonlít, de valamivel alacsonyabb az órajele (2,3 GHz vs. 2,2 GHz). A telefon RAM-ja 4 GB, a belső tárhely 128 GB, de ez akár még tovább bővíthető microSD kártyával. A One Visionnel akár két SIM kártya is használható.

© WinFuture

A Sony után a Motorola a második olyan gyártó, aki ilyen hosszú kijelzős (21:9 képarányú) telefont készít. A 6,3”-es LCD megjelenítő felbontása egyébként 2520 x 1080 pixel. Kérdés, mennyire lesz kedvelt a felhasználók körében egy ilyen, hosszúkás telefon. A kijelzőn amúgy a CinemaVision márkajelzés látható, ami feltehetően arra utal, hogy a képarány megegyezik sok filmével, így azok fekete sávok nélkül jelenhetnek meg.

A tekintélyes, 48 MP-es hátoldali kamerán kívül (ami még éjszakai látás funkcióval is rendelkezik) van egy 25 MP-es szelfikészítő is. A minél hosszabb hálózatfüggetlen működési időről 3500 mAh-s akku gondoskodik. A Moto One Vision csütörtöktől kapható Európában. A 180 gramm tömegű, kék és bronz színben elérhető telefon ára 299 euró, azaz nagyjából 96 ezer forintnak megfelelő összeg lesz.

