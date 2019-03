Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében a nyirokcsomók eltávolítását is végrehajtották, az új ismeretek azonban egy másik irány felé vezetik a szakértőket.","shortLead":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében...","id":"20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27dceeb-195f-4cec-8750-871a16201d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","timestamp":"2019. március. 12. 14:03","title":"Máshogy kell csinálni: a petefészekrák-műtétek teljes újragondolását eredményezte egy új terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele minden igényt kielégítő nagyinterjú, amiben elhangzott, gyerekként zaklatta egy pap.","shortLead":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele...","id":"20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac93997-1240-4638-875f-5ef1a5c67637","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","timestamp":"2019. március. 11. 14:43","title":"Bukta Imre festőművészt gyermekkorában zaklatta egy pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem vesszük, mennyi mindent nyerünk majd az automatizálással.","shortLead":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem...","id":"20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9ba0d2-9bd6-4b4e-a916-4bad8ef27169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","timestamp":"2019. március. 11. 16:03","title":"A 29 éves demokrata képviselőnő szerint igazából örülnünk kellene, hogy a robotok elveszik a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is posztolhatnak a bejárati kapunál, a bíróknak pedig szituációs gyakorlatokat tartanak majd. A törvényszék, úgy fest, jócskán levonta a tanulságokat a szökés után.\r

\r

","shortLead":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is...","id":"20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2910b6-edcc-4f94-b5ce-6bf3e1d443f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","timestamp":"2019. március. 12. 15:27","title":"Fegyveres szökés ügy: hemzsegni fognak az őrök a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7221bca2-4af5-46ee-aa32-80a2918d939e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 28 ezer éve fagyott mamut sejtjeit sikerült aktiválni, de, sajnos, még messze vagyunk a Jurassic Parktól.","shortLead":"Egy 28 ezer éve fagyott mamut sejtjeit sikerült aktiválni, de, sajnos, még messze vagyunk a Jurassic Parktól.","id":"20190312_Egerekben_elhetnek_tul_a_mamutok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7221bca2-4af5-46ee-aa32-80a2918d939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0fc88c-b12d-4979-ae73-03e6a378d846","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Egerekben_elhetnek_tul_a_mamutok","timestamp":"2019. március. 12. 18:49","title":"Egerekben élhetnek túl a mamutok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.\r

","shortLead":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest...","id":"20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b181a7d-18ef-4f67-81ad-8a04e82e0964","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 15:27","title":"Basescu mindenképpen kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","shortLead":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","id":"20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4383-0acb-469f-a7bd-06b9928d720b","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","timestamp":"2019. március. 11. 20:54","title":"Új pontszerző szabályt vezettek be a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]