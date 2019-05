Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti ügyekkel nem foglalkozik.","shortLead":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti...","id":"20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e063a4e7-50d3-418c-a073-faf774a56f07","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 20. 14:36","title":"A kormány üzleti ügyekkel nem foglalkozik, főleg, ha számára kínosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"Hajdu Nóra","category":"vilag","description":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","shortLead":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","id":"20190521_Europa_es_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8bba4-4d42-4c67-a095-ac30932edd18","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Europa_es_a_vilag","timestamp":"2019. május. 21. 11:21","title":"Hajdu Nóra: Európa és a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. ","shortLead":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest környéki közlekedés. Bónusz, hogy akkor az M1-est sem kéne feltétlen háromsávossá építeni.","shortLead":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest...","id":"20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b02648-78da-4331-a843-a2b4e2bb5522","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","timestamp":"2019. május. 20. 09:44","title":"Egy új \"M0-s\" félgyűrű épülne távol a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10,5 milliárd forintból kétezer főt foglalkoztató Pénzügyminisztérium csak munkadíjért cserébe árulja el, milyen állami szerepekhez tartoznak a költségvetési kiadások, de a díjat részletesen nem indokolják. A közérdekű adatokért 2015 óta lehet munkadíjat kérni, ezzel sok állami szerv visszaél, az adatvédelmi hivatal szerint a PM egyike a renitenseknek.","shortLead":"A 10,5 milliárd forintból kétezer főt foglalkoztató Pénzügyminisztérium csak munkadíjért cserébe árulja el, milyen...","id":"20190520_Vargaeknak_tul_nagy_megeroltetes_elarulni_milyen_celokra_megy_az_adofizetok_penze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86fe34e-497c-40e5-896a-e245c4d4f86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Vargaeknak_tul_nagy_megeroltetes_elarulni_milyen_celokra_megy_az_adofizetok_penze","timestamp":"2019. május. 20. 12:05","title":"Vargáéknak aránytalan mértékű igénybevétel elárulni, mire megy az adófizetők pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok a Királyi Szimplakertben söröznek. Interjú.","shortLead":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok...","id":"201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ef8d7-3313-4029-9071-50c5df81ad21","keywords":null,"link":"/kultura/201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","timestamp":"2019. május. 19. 20:00","title":"Meséiben nincs szerelem első látásra, tündérei zűrösek, de övé az Év Gyerekkönyve díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","shortLead":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","id":"20190521_Christchurch_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42fe125-cc3d-45ec-b2ee-2c9ea11d94c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Christchurch_terror","timestamp":"2019. május. 21. 08:13","title":"Hivatalos: terrorizmussal vádolják a christchurchi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]