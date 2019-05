Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna. Ráadásul ki sem tudtam volna várni a végét, mert nálunk olyan sokáig tart a fogbeültetés\" – mondta el a magyar fogászati turizmusról riportot készítő francia lapnak Maria Figliuzzi asszony. ","shortLead":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna...","id":"20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df79e294-9d1a-4308-b9eb-658f77c22767","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","timestamp":"2019. május. 22. 11:45","title":"„Magyarország megmentette az életemet” – a Le Monde a magyar fogászati turizmusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","shortLead":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","id":"20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa3142-3fd7-4280-b047-e9672cfaea15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","timestamp":"2019. május. 21. 20:59","title":"Fotó: Autóval ütközött egy villamos az Alkotás utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","shortLead":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","id":"20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa31e84-dd2b-4251-9162-646d27f72fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","timestamp":"2019. május. 21. 15:58","title":"\"Brüsszel a spekulánsokat védi\" – reagált a kormány a földtörvény elleni döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","shortLead":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","id":"20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53258965-0feb-47d4-bbe5-8d4c2ecb1cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","timestamp":"2019. május. 22. 12:39","title":"Török Gábor: A Fidesz elsöprő győzelmet fog aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat újraforgatását kérik. ","shortLead":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat...","id":"20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8292cbab-79a7-43f3-9670-dc738b76ec55","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","timestamp":"2019. május. 21. 12:08","title":"Rekordot döntött a Trónok harca utolsó epizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"Gécs Dániel, Kaufmann Balázs","category":"tudomany","description":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól, s ezzel elveszik tőlük az Androidot. Megpróbáltunk válaszokat adni az eddig felmerült kérdésekre, és arra is, mi várható holnap. ","shortLead":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól...","id":"20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e019f3-398e-4ade-bd3c-12cd374291a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Öt percben elmondjuk, mi történik most a Huawei telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","shortLead":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","id":"20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e6e4b0-390f-4e4c-acf2-ebc631cda6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","timestamp":"2019. május. 21. 17:15","title":"4 milliárd forintért 500 új autót kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]