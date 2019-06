Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén szerepelt Kerpel-Fronius Gábor. ","shortLead":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén szerepelt Kerpel-Fronius Gábor. ","id":"20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5918e6b-e0aa-4725-8a51-f875db553af0","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","timestamp":"2019. május. 31. 13:01","title":"A Momentum saját főpolgármester-jelöltet állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek elérése érdekében most egy nagyot léptek előre.","shortLead":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek...","id":"20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c2c7b4-c222-4323-9426-b1dbd7d52f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","timestamp":"2019. május. 31. 19:03","title":"Történelmi lépést tett a Facebook, ez segíti őket ingyenes áramhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","shortLead":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","id":"20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05adda01-7e2a-4a01-b430-e48e07468747","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","timestamp":"2019. június. 01. 06:39","title":"Szép-kártyája van és nem szerződött át az új rendszerre? Akkor ma rossz napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy, idén őszre kész a prototípus. ","shortLead":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy...","id":"20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d767f-9324-4e13-9e07-6887b9e5c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","timestamp":"2019. június. 02. 10:00","title":"Kihozta, nem löttyintette ki – vizsgáztattuk egy budapesti kávézó robotpincérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]