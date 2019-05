Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban bevetnek mesterlövészeket is.\r

","shortLead":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban...","id":"20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edefcf9-5370-429b-ad5e-0903ac13f095","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","timestamp":"2019. május. 03. 20:06","title":"Sokkoló: napi átlag öt embert ölnek meg a rendőrök Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","shortLead":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","id":"20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afbc0c-dc00-4f43-bfce-7ebb5d880ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","timestamp":"2019. május. 03. 17:40","title":"Eladták a TV2 legnagyobb műsorgyártóját, ismerős körhöz került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja alkalmából - közölte Gryllus Dániel, az együttes tagja.","shortLead":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja...","id":"20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91eb51-9319-43bd-84d2-ca462828dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes a budapesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen megsebesültek. ","id":"20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54c4bc0-e97a-4486-a856-81cdccf2d9b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","timestamp":"2019. május. 04. 19:38","title":"Több száz rakétával támadta Izraelt a palesztin hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult, ahol még bevásárolni is egyedül járhatott.","shortLead":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult...","id":"201918_naruhito_japan_uj_csaszara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4fd26e-d7f8-47ab-9e5e-5fc39e52341c","keywords":null,"link":"/vilag/201918_naruhito_japan_uj_csaszara","timestamp":"2019. május. 05. 15:00","title":"Hétköznapi életre vágyik az új japán császár, de már soha nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d87cbe-7d84-47a5-acfc-90bb1c3326e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Ketten is nagyot nyertek a mai lottósorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937492ee-1d27-42fa-aa82-90109d98d06a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasok elhagyták a buszt, senki nem sérült meg a Gyöngyöshöz közeli balesetben.","shortLead":"Az utasok elhagyták a buszt, senki nem sérült meg a Gyöngyöshöz közeli balesetben.","id":"20190504_Porig_egett_egy_lengyel_busz_az_M3ason_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937492ee-1d27-42fa-aa82-90109d98d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fc4501-03a0-4650-ab24-67682efbc340","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Porig_egett_egy_lengyel_busz_az_M3ason_ejszaka","timestamp":"2019. május. 04. 13:07","title":"Porig égett egy lengyel busz az M3-ason éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]