Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","shortLead":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","id":"20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b72e233-7933-4118-9019-47b8723483fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","timestamp":"2019. június. 04. 12:38","title":"Hétezer gyerek énekelt a Parlament előtt a Nemzeti Összetartozás Napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.","shortLead":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett...","id":"20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0addeb2-6ed6-4c83-8f3d-230e864097d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 03. 08:08","title":"Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","shortLead":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","id":"20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8ce693-4a04-40c8-aa88-c99fa925b49d","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","timestamp":"2019. június. 02. 18:05","title":"Kerékpársport: Először nyert ecuadori Giro d'Italiát Richard Carapaz személyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetése mellett.","shortLead":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári...","id":"20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0f45d5-e93e-46f6-93ca-03cb89382b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 10:49","title":"Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiában tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját Csernobil-filmet is terveznek.","shortLead":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját...","id":"20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b23966-77c7-4115-8067-3e48ba0ed2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","timestamp":"2019. június. 04. 16:58","title":"Egy orosz tévé saját Csernobil-filmet készítene a CIA szabotázsakciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","shortLead":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","id":"20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65528b14-4ab0-4d61-b5ed-061b8536e635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","timestamp":"2019. június. 03. 08:44","title":"Átszervezik a sürgősségi gyermekellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült – egy család fiókjából.","shortLead":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült...","id":"20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677b44d-7071-46b5-a3ac-f9a8b4ca13f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","timestamp":"2019. június. 04. 07:55","title":"Kutassa át a fiókjait, hátha akad ott is egy több száz éves sakkfigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884094a0-96ae-4ca0-8c3f-95558ff94da8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 300 és 700 forint között volt a gyümölcs ára.","shortLead":"Tavaly 300 és 700 forint között volt a gyümölcs ára.","id":"20190604_Ketezer_forint_is_lehet_a_cseresznye_kiloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=884094a0-96ae-4ca0-8c3f-95558ff94da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c222e-f15d-4411-a930-d9020ef5082f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Ketezer_forint_is_lehet_a_cseresznye_kiloja","timestamp":"2019. június. 04. 07:58","title":"Kétezer forint is lehet a cseresznye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]