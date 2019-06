Sajnos nem minden taxis társaság dolgozik becsületes sofőrökkel, így még a világ legjobb városában is előfordulhatnak olyan esetek, hogy egy utast szándékosan olyan útvonalon furikáztatnak, hogy a célhoz érve több pénzt gomboljanak le róla. Szerencsére már körvonalazódik a megoldás, és nem is akárki hozakodott vele elő: a Google talált ki valamit a Térképhez.

Egy új funkcióról van szó, amelyre az XDA Developers szemfüles programozói bukkantak rá a program forráskódjában. A megoldás lényege, hogy az app jelez, ha a taxis több mint 500 méterrel eltér a felhasználó által preferált útvonaltól. A fejlesztés ugyanígy biztonsági megoldásként is működik, hiszen nem csak a felesleges autózás szúrható ki vele, az is, ha a sofőr teljesen más irányba indul, mint amerre az utasnak dolga lenne.

© XDA Developers

A Google olyannyira előrébb tart a fejlesztésében, hogy az újdonságot Indiában már be is kapcsolták. Ugyanakkor rossz hír is van, ugyanis a világ egyetlen más országban sem működik jelenleg, és egyelőre nem tudni, tervezik-e a bővítést. Több technológiai lap is kérdéseket küldött ezért a keresőcégnek, ám a Google még egyiküknek sem válaszolt.

A Maps néhány napja több hasznos fejlesztéssel bővült: már mutatja a traffipaxokat (ez utóbbi ráadásul nálunk is működik), illetve sebességmérő is került bele, ennek bevezetésére azonban nekünk még várnunk kell.

