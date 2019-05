Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","shortLead":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","id":"20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0314f85b-6b65-41ce-b91d-428bb1b23a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","timestamp":"2019. május. 27. 05:12","title":"Most épp a sok eső miatt fáj a gazdák feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem marad lassan eszköz és technológia, ami terén még nem korlátozták valahogy a Huawei tevékenységét. Ezúttal a (micro)SD memóriakártyák fejlesztését felügyelő SD Association tette őket feketelistára.","shortLead":"Nem marad lassan eszköz és technológia, ami terén még nem korlátozták valahogy a Huawei tevékenységét. Ezúttal...","id":"20190527_huawei_telefonok_tiltasa_sd_microsd_kartya_tarhely_bovitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec0bba8-b682-4244-a657-c0a084663f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_telefonok_tiltasa_sd_microsd_kartya_tarhely_bovitese","timestamp":"2019. május. 27. 09:03","title":"Újabb gyomros a Huaweinek: nem lehet majd microSD kártyákat használni a telefonjaikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel a hangulatot.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel...","id":"20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2215d3c-15d1-4f86-83be-ca2fd4ecc331","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","timestamp":"2019. május. 28. 12:02","title":"Az Imagine Dragons vezeti fel a BL-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott jelentette.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott...","id":"20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116aace0-f29e-4c6d-b071-5ec9346a42a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","timestamp":"2019. május. 26. 21:03","title":"Podcast: Szomorkodhatnak a huaweiesek, örülhetnek az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]