[{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d7999c-3511-4418-9dbc-ec1bf4f60668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázsvásáron vett CD-ken találták a különleges anyagot. ","shortLead":"Egy garázsvásáron vett CD-ken találták a különleges anyagot. ","id":"20190624_2400_uj_foto_kerult_elo_a_Ground_Zerorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d7999c-3511-4418-9dbc-ec1bf4f60668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881e39d-79d4-424a-a742-8a7efae84435","keywords":null,"link":"/elet/20190624_2400_uj_foto_kerult_elo_a_Ground_Zerorol","timestamp":"2019. június. 24. 13:25","title":"2400 új fotó került elő a Ground Zeróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","shortLead":"Nagyot fordult a világ a Kék Bolygó Alapítványnál egy év alatt.","id":"20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8743175-a721-4681-b9aa-63fa16fea197","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_10_millios_veszteseg_Ader_klimavedelmi_alapitvanyanal","timestamp":"2019. június. 24. 08:49","title":"10 milliós veszteség Áder klímavédelmi alapítványánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","shortLead":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","id":"20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c13f44-5e5b-4b71-aceb-1f639353feeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","timestamp":"2019. június. 24. 13:07","title":"Gazdag külföldieket csábítana Szaúd-Arábia, de igen komoly ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","shortLead":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","id":"20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e60245b-e183-4007-9f87-2f1f0566b76c","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 23. 15:03","title":"Megtalálhatták a Hableány-baleset egy újabb áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték majd bántalmazták, a komolyabb incidenst a közbeavatkozó grúz járókelők akadályozták meg. Az oroszellenes hangulat akkor éledt fel Grúziában, amikor a hét közepén egy orosz parlamenti képviselő a tbiliszi parlamentben oroszul szólalt fel, és beült a parlamenti elnök székébe. A két ország viszonya 2008-ban romlott meg, amikor a szakadár grúz területek orosz katonai segítséggel szakadtak Grúziától.","shortLead":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték...","id":"20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c46983-9144-4aab-bd1b-146545be5227","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","timestamp":"2019. június. 23. 12:17","title":"Tbilisziben leköpték az orosz tévéseket, akik fel is vették az incidenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be691f0-6d4b-4ae1-a701-978e9d7f3113","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","timestamp":"2019. június. 24. 07:35","title":"És azt a viccet ismeri, hogy George Clooney és Barack Obama ül egy motorcsónakban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másodszor is elindult a nagy szemételtakarítás, hogy a Kalifornia és Hawaii között a Csendes-óceánon úszó hatalmas szemétszigetet felszámolják - jelentette be a Twitteren a 66 méteres úszó szemétcsapda feltalálója, Boyan Slat.","shortLead":"Másodszor is elindult a nagy szemételtakarítás, hogy a Kalifornia és Hawaii között a Csendes-óceánon úszó hatalmas...","id":"20190623_Ujraindult_a_nagy_csendesoceani_szemeteltakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1061547a-a3b2-4e3b-ac70-315538c94169","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Ujraindult_a_nagy_csendesoceani_szemeteltakaritas","timestamp":"2019. június. 23. 19:22","title":"Újraindult a nagy csendes-óceáni szemételtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]