[{"available":true,"c_guid":"80265abd-81aa-4b99-8744-958c22395506","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag már csak a PSG beleegyezése kell.","shortLead":"Állítólag már csak a PSG beleegyezése kell.","id":"20190625_Spanyol_lapertesulesek_szerint_Neymar_megegyezett_a_Barcelonaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80265abd-81aa-4b99-8744-958c22395506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cd106-7cf9-4ae0-b7e8-553c7162fa46","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Spanyol_lapertesulesek_szerint_Neymar_megegyezett_a_Barcelonaval","timestamp":"2019. június. 25. 10:12","title":"Spanyol lapértesülések szerint Neymar megegyezett a Barcelonával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is villantottak.","shortLead":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is...","id":"20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb2f5e-e5be-4502-8b1b-7ccf3d77aea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","timestamp":"2019. június. 24. 14:06","title":"15 600 forintba kerül ez a miniatűr számítógép, amire két 4K-s monitort is ráköthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC legújabb előrejelzése szerint.","shortLead":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC...","id":"20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec587f92-ee97-451a-838e-a7784e75a9f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","timestamp":"2019. június. 25. 10:03","title":"2025: jön az adatcunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","shortLead":"A brit trónörökös minden tavasszal meglátogatja távoli rokonát.","id":"20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57028a0-b236-4256-85c1-d435dffd69d0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Elmeselte_az_erdelyi_grof_mivel_tolti_nala_az_idot_Karoly_herceg","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Elárulta az erdélyi gróf, mivel tölti náluk az időt Károly herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","shortLead":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","id":"20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6335328e-a99e-4c81-bc5b-8551cdec4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 25. 12:33","title":"Nagyon jól fogy a Samsung 5G-s mobilja, az LG leszakadt tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír–északír kérdéssel meg csak akkor kell foglalkozni, amikor már kiléptek az unióból. ","shortLead":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír–északír kérdéssel meg csak akkor kell...","id":"20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fb83bf-e124-4005-b240-907479eb6177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. június. 25. 07:24","title":"Boris Johnson elmondta, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c61e869-cdfb-4bb3-b0d7-5cd585663935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden délelőtt azt közölte a Telekom, hogy központi probléma van a 4G-hanghívással. ","shortLead":"Kedden délelőtt azt közölte a Telekom, hogy központi probléma van a 4G-hanghívással. ","id":"20190625_Akadozik_a_Telekom_halozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c61e869-cdfb-4bb3-b0d7-5cd585663935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a8351-7b21-459c-8fbc-daffdce4c18d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Akadozik_a_Telekom_halozata","timestamp":"2019. június. 25. 11:06","title":"Akadozik a Telekom hálózata [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]