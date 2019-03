Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"BI","category":"elet","description":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez a szakemberek szerint leginkább a fejekben kellene rendet tenni, de ez nálunk nemigen sikerül, kerüljük a fogorvost, így aztán a magyarok mindössze ötödének van meg minden természetes foga.","shortLead":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez...","id":"20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e6567-1f41-4f6f-a981-ad1f92c71f9d","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:30","title":"Ebben élen járunk az unióban: hullanak a magyarok fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves fekete tinédzsert összesen 16 lővéssel. A fiatalnál kés volt, de nem fenyegetőzött vele. Az álamügyész súlyosbítást kezdeményezett, ezt az állam elutasította.\r

\r

","shortLead":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves... Egy füzet miatt. Egy füzet miatt. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint az nem lehet, hogy ezek a cégek elteszik a profitot, felelősségt viszont semmiért sem vállalnak. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint... ","shortLead":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","id":"20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de476001-068a-4033-ad55-ce8dd215abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","timestamp":"2019. március. 20. 10:56","title":"Lezárták a Városliget egy részét, gránátokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]