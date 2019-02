A csillagászok már régóta tisztában vannak vele, hogy az Androméda-galaxis, amely nagyjából 2,5 millió fényév távolságra található a Naptól, óriási sebességgel halad felénk. Ez nagyságrendileg 69 mérföld/másodperces sebességet, vagyis körülbelül 400 000 km/h-t jelent: ennyivel közeledik a Tejútrendszer felé a csillagokból, gázokból, porból, sötét anyagból és fekete lyukakból álló galaxis.

A tudósok öt évvel ezelőtt a Hubble űrteleszkóp adatai alapján úgy kalkuláltak, hogy megközelítőleg 3,9 milliárd év múlva ér ide az Androméda (vagy más néven Messier 31, M31). Ezt úgy kell elképzelni, hogy először oda-vissza kezdik vonzani egymást a galaxisok, majd szép lassan eggyé válnak, eközben pedig a csillagok és a gázok egy jelentős része kilökődik az univerzum más részei felé.

A The New York Times beszámolója szerint a tudósok most újra megvizsgálták az adatokat, és kiderült, bőven van még időnk a kozmikus katasztrófa miatt aggódni. A jelen számítások szerint ugyanis "csak" 20 mérföld/másodperces, vagyis nagyjából 115 872 km/h-val közeledik felénk a galaxis. Emiatt az összeolvadás idejét 4,5 milliárd évre teszik a tudósok, és valószínűleg nem is lesz olyan súlyos a következménye (legalábbis elsőre), mint amilyennek korábban gondolták.

© Európai Űrügynökség

Az Astrophysical Journal című tudományos szaklapban leírt számítások alapján Roland van der Marel, az Űrtávcső Tudományos Intézet (Space Telescope Science Institute, STScI) kutatója úgy látja, a lassabb közeledés miatt a "frontális ütközés" sem lesz olyan nagy erejű, mint ahogy azt korábban gondolták, ugyanakkor a kozmikus katasztrófa így is garantált.

Az Európai Űrügynökség távcsöve, a Gaia képes arra, hogy nyomon kövesse a csillagok mozgását és sebességét. Ennek köszöhetően nemcsak az Androméda, hanem a kisebb Triangulum-galaxis (M33) mozgását és sebességét is meg tudták mérni. A nagy, fényes csillagok megfigyelésével még azt is ki tudták számolni, az Androméda és a Triangulum milyen gyorsan forognak.

