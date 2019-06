Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","shortLead":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","id":"20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f6eb0-f589-4468-a507-86ed7ad58d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","timestamp":"2019. június. 23. 13:06","title":"Figyelmetlen autós csorog szemben a forgalommal a Dózsa György úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.","shortLead":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét...","id":"20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452d55b5-9e20-4e0b-af0c-70c448682d1b","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","timestamp":"2019. június. 22. 21:33","title":"Aranyérmes Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d7999c-3511-4418-9dbc-ec1bf4f60668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázsvásáron vett CD-ken találták a különleges anyagot. ","shortLead":"Egy garázsvásáron vett CD-ken találták a különleges anyagot. ","id":"20190624_2400_uj_foto_kerult_elo_a_Ground_Zerorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d7999c-3511-4418-9dbc-ec1bf4f60668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881e39d-79d4-424a-a742-8a7efae84435","keywords":null,"link":"/elet/20190624_2400_uj_foto_kerult_elo_a_Ground_Zerorol","timestamp":"2019. június. 24. 13:25","title":"2400 új fotó került elő a Ground Zeróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","shortLead":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","id":"20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cb276-2d53-4d7c-9714-b5444dc6cc36","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","timestamp":"2019. június. 23. 08:45","title":"Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","shortLead":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","id":"20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03475d85-468f-48f9-b3bc-20d96fa8228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","timestamp":"2019. június. 24. 10:04","title":"Évek óta húzódik Józsefváros káptalanfüredi gyerektáborának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]