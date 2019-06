Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","shortLead":"A miniszter reggeli beszámolója alapján továbbra is kitartanak a vétó mellett.","id":"20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e218c-54ca-43cf-b1d7-deffef68b04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Gulyas_a_klimavedelemrol_Nincs_ok_a_sietsegre","timestamp":"2019. június. 25. 17:49","title":"Gulyás a klímavédelemről: Nincs ok a sietségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b24960-3e0f-443b-a86d-01b599fdaf57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak Magyarország sara, hogy néhány napja elkaszálták az uniós klímacélt, Lengyelország is vastagon benne van. Egy 13 éves lány nem tud megbocsátani a politikusoknak, ezért tüntetésbe kezd.","shortLead":"Nem csak Magyarország sara, hogy néhány napja elkaszálták az uniós klímacélt, Lengyelország is vastagon benne van...","id":"20190625_klimavaltozas_eu_klimasemlegesseg_2050_inga_zasowska_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b24960-3e0f-443b-a86d-01b599fdaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df32b4-4070-4e08-87d9-943e48cdaa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_klimavaltozas_eu_klimasemlegesseg_2050_inga_zasowska_lengyelorszag","timestamp":"2019. június. 25. 14:15","title":"Minden pénteken a lengyel parlament elé megy egy 13 éves lány, hogy a klímaváltozás miatt tüntessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","shortLead":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","id":"20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f3eea-0e88-49f0-9a78-bb625adf5944","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. június. 25. 12:35","title":"Fotók: Koboldszerű kismaki született Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001faf6e-4c83-420f-8204-dfbc7c70bf5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy koncertre akartak bejutni a szigetország függetlenségi napján. ","shortLead":"Egy koncertre akartak bejutni a szigetország függetlenségi napján. ","id":"20190627_Tucatnyi_embert_tapostak_halalra_egy_madagaszkari_stadion_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001faf6e-4c83-420f-8204-dfbc7c70bf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08875927-73e8-4e9a-933b-fc2f0ef4995a","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Tucatnyi_embert_tapostak_halalra_egy_madagaszkari_stadion_elott","timestamp":"2019. június. 27. 05:05","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra egy madagaszkári stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan egy napja nem tudnak hazajutni – írta az Index olvasói beszámolókra hivatkozva.","shortLead":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan...","id":"20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c293c5-be9a-4d5b-909f-5fd3280902e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","timestamp":"2019. június. 26. 19:43","title":"Egy napja nem tudnak elindulni Budapestre a Wizz Air londoni utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az induló jelöltek akkor fogadják el az előválasztás eredményét, ha azon 50 ezernél több szavazó vesz részt.","shortLead":"Az induló jelöltek akkor fogadják el az előválasztás eredményét, ha azon 50 ezernél több szavazó vesz részt.","id":"20190625_52_ezren_leszavaztak_ervenyes_lehet_az_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7e126-9651-49dd-bd9d-2c8302739f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_52_ezren_leszavaztak_ervenyes_lehet_az_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 11:58","title":"52 ezren leszavaztak, érvényes lehet az előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd91c6-558d-4fdf-930b-609970867ba6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De nyugdíjas éveiben sem unatkozik majd. ","shortLead":"De nyugdíjas éveiben sem unatkozik majd. ","id":"20190625_Nyugdij_hos_mexikoi_kutya_keresokutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd91c6-558d-4fdf-930b-609970867ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dadca-1d3a-4650-9417-45c9c6446bac","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Nyugdij_hos_mexikoi_kutya_keresokutya","timestamp":"2019. június. 25. 10:57","title":"Tizenkét embert mentett meg, most nyugdíjba vonul a hős mexikói kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]