Lassan már oldalágai is vannak a hetek óta gyűrűző Huawei-sagának. Ide sorolhatók a legújabb hírek is, amelyek kissé megnyugtathatják azokat, akik Huawei-laptopot (Matebook, Matebook Pro) használnak.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump még hetekkel ezelőtt aláírta azt a végrehajtási utasítást, amelyik megtiltja az amerikai vállalatoknak a Huaweijel való együttműködést, azaz a kínai cég nem férhet hozzá amerikai hardverekhez, szoftverekhez. A Microsoft is azonnal lépett az embargó kihirdetését követően: kivette a Microsoft Store-ból a Huawei PC-ket (mert hogy ilyeneket is árultak ott), azonban később visszatette ezeket.

A Huaweit érintő tiltás ugyan nem vonatkozik a már piacra került termékekre, de azért sokakban felvetődött a kérdés, vajon mi lesz a helyzet a frissítésekkel, mennyiben érintik ezeket a tiltások. Nos, jó hírt kaptak az aggódók: a Microsoft megerősítette a PC Worldnek, hogy a Huawei-modellek számára a jövőben is elérhetővé teszik a frissítéseket.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a magas szintű vásárlói élmény biztosítása mellett – nyilatkozta a Microsoft, hozzátéve, hogy értékelve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a határozatát, arra jutottak, hogy továbbra is kínálhatnak frissítéseket a Huawei-eszközökkel rendelkező ügyfeleknek, azaz ők is biztonságban lehetnek. Hasonlóan vélekedik az Intel is (a biztonsági kockázatok az alaplapot is érinthetik), megerősítette, hogy a Huawei-készülékek továbbra is megkapják a frissítéseket és az illesztőprogramokat, éppen úgy, mint az embargó előtt.

Más kérdés, hogy mi lesz az új termékekkel, hiszen ha a Huawei nem tudja megvásárolni az Intel vagy AMD processzorait, az AMD vagy az Nvidia grafikus kártyáit, vagy a többi amerikai cég memóriáit, nem is beszélve a Windowsról, akkor valószínűleg vége a jövőbeni Huawei laptopoknak. Nem véletlen, hogy immár a kínai cégnél is a mobil lett a prioritás (saját operációs rendszer fejlesztése).

