[{"available":true,"c_guid":"28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat osztogató Bethlen Gábor Alap büdzséje. Ebből 75 milliárdot osztottak ki egyedi elbírálással, a Miniszterelnökség „szakmai javaslatai” alapján. A pénz nagy része Erdélybe ment.","shortLead":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat...","id":"20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b70e93-cf5c-4ae5-8e13-383f1b14a5c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","timestamp":"2019. június. 28. 06:30","title":"A kormány suttyomban sokkal több pénzt tol ki a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201926_messze_meg_akonyec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b3a5c4-28a5-4787-a486-85b8e89a879f","keywords":null,"link":"/itthon/201926_messze_meg_akonyec","timestamp":"2019. június. 27. 13:20","title":"Gergely Márton: Messze még a konyec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett magával.\r

