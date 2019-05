Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","shortLead":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","id":"20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55cd846-8bc2-4250-8ec2-aaf61ac57ad4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Itt a hatalmas BMW X7 M50i: 530 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen finanszírozza a tanulmányaikat.","shortLead":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen...","id":"20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324aa8-3a6c-4f99-9a5b-9825472b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","timestamp":"2019. május. 24. 10:39","title":"Tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a külföldi egyetemistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"T. Mészáros András 2709 érdi első szavazónak küldött ki olyan levelet, amelyben a Fidesz–KDNP mellett kampányol. Válaszából az nem derül ki, milyen forrásból fizette a postai költségeket, de állítja, hogy nem közpénzből. ","shortLead":"T. Mészáros András 2709 érdi első szavazónak küldött ki olyan levelet, amelyben a Fidesz–KDNP mellett kampányol...","id":"20190523_erd_polgarmester_fidesz_kdnp_ep_valasztas_kampany_elso_szavazok_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb2d166-47b2-4101-a956-5a7dfa9102bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_fidesz_kdnp_ep_valasztas_kampany_elso_szavazok_valasz","timestamp":"2019. május. 23. 17:56","title":"Válaszolt az érdi polgármester, aki kampánylevelet küldött az első szavazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hírre először erősödni kezdett, utána gyorsan visszakorrigált a britek fizetőeszköze. ","shortLead":"Bár a hírre először erősödni kezdett, utána gyorsan visszakorrigált a britek fizetőeszköze. ","id":"20190524_font_arfolyam_may_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87732da6-dca8-41a4-a4d5-05d9033aaaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_font_arfolyam_may_lemondas","timestamp":"2019. május. 24. 14:48","title":"Nem érdekli a fontot May lemondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","id":"20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606311c-f737-40dd-a75d-dc2e4421e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","timestamp":"2019. május. 23. 20:14","title":"Gyermekotthonban erőszakoltak meg egy 11 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]