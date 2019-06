Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","shortLead":"Péterfalvi Attila a Magyar Nemzet hasábjain ment neki az Európai Ügyészségért kampányoló független képviselőnek.","id":"20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c9bf7a-69d9-4096-af6f-61a0c4378860","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_naih_peterfalvi_attila_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg_online_alairasgyujtes","timestamp":"2019. június. 14. 13:30","title":"A NAIH elnöke szerint Hadházyék online aláírásgyűjtése problémás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ca0089-3280-4a5a-bad0-baf4cca07d9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a családbarát politika szerint rangsorolta a fejlett országokat. Magyarország ebből a szempontból egyelőre nincs ott a rangsor első tíz helyezettje között. ","shortLead":"Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a családbarát politika szerint rangsorolta a fejlett országokat. Magyarország ebből...","id":"20190613_Orban_csaladpolitikaja_nem_tudta_feltornazni_Magyarorszagot_a_tiz_legcsaladbaratabb_orszag_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ca0089-3280-4a5a-bad0-baf4cca07d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d64953-4dd0-4200-91ea-646f2695f543","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Orban_csaladpolitikaja_nem_tudta_feltornazni_Magyarorszagot_a_tiz_legcsaladbaratabb_orszag_koze","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Még gyúrni kell Orbán családpolitikáján, hogy bekerüljön Magyarország a legcsaládbarátabb országok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","id":"20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e667f220-9809-49f0-a137-93a4b83cf5d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","timestamp":"2019. június. 14. 15:04","title":"Kigyulladt egy busz a Gazdagréti téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben a végítéletre készülő családja hevesen ellenezte azt. Önerőből jutott a roncstelepről a Harvardig, küzdelmes útját pedig A tanult lány című életrajzi dokuregényében örökítette meg. Kitörésének története pontos és megrendítő látlelete annak, hogy hogyan működnek a bántalmazó rendszerek, és miért olyan nehéz kilépni belőlük.","shortLead":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben...","id":"20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950024a2-645d-40ca-bfd5-f5a913a62823","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","timestamp":"2019. június. 14. 20:00","title":"Az egész életünket megmérgezi, amikor a szüleink elárulnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba ügyére hivatkoznak a kormánypártiak, de Czeglédy maga azt mondja, ez a szigorítás nem róla szól. Szerinte a Fidesz már 2022-re gondol, a kormánypárt pedig bort iszik és vizet prédikál. A törvénymódosítással nem csak az előzetes letartóztatásban lévő képviselőjelöltek vesztenék el a mentelmi jogukat.","shortLead":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba...","id":"20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1910b142-940b-4cb9-bf82-481251e2305c","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","timestamp":"2019. június. 13. 17:16","title":"Lex Czeglédy: a Fidesz egyik képviselője 2008 óta bújik a mentelmi jog mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","shortLead":"Csak a július 1-je után született gyerekek után lehet 1 helyett 4 millió forintot elengedni a jelzáloghitelből.","id":"20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f102-a929-4aa7-9aee-83b7db064fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Megerositette_a_kormany_csak_a_julius_utan_szuletett_gyerekek_szamitanak_a_hitel_elengedesenel","timestamp":"2019. június. 14. 13:14","title":"Megerősítette a kormány: csak a július után született gyerekek számítanak a hitel elengedésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","shortLead":"Az amerikai sprinter 9,85 másodperccel nyerte a férfi 100 métert. ","id":"20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0684737-54d0-45a6-a6e9-62d882144681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b008c9b-115c-4af2-868f-de15a932851f","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Gyemant_Liga_Coleman_a_vilag_idei_legjobbjaval_gyozott_100_meteren","timestamp":"2019. június. 14. 05:35","title":"Gyémánt Liga: Coleman a világ idei legjobbjával győzött 100 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]