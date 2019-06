Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","shortLead":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","id":"20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9ec56-5d6a-4bf9-8694-cc0084af5201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","timestamp":"2019. június. 27. 16:05","title":"Hatalmas leépítést jelentett be a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","id":"20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b83f36-06c9-456c-8faa-fd9b4851a7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","timestamp":"2019. június. 27. 08:01","title":"Kocsis Máté kiértékelte az előválasztást: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","shortLead":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","id":"20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0e2fc-2963-4e0c-846d-fcc987f06439","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. június. 27. 15:44","title":"Olaszországban is látni hasonló csodakaravánokat, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású dizájnere, Jony Ive. ","shortLead":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású...","id":"20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3fc7b-419c-458d-b94e-43a553bbeae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","timestamp":"2019. június. 28. 08:33","title":"Egy korszak vége: Jony Ive otthagyja az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel, a kockázatvállalási döntések előkészítésével, az ügyfél-, partner-, illetve ügyletminősítéssel, valamint a fedezetekre és egyéb hiteladatokra vonatkozó banki nyilvántartásaival kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.","shortLead":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel...","id":"20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ea394e-988f-4186-a729-443d4154df96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","timestamp":"2019. június. 28. 09:48","title":"Az MNB szabálytalanságokat talált a MagNet Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","shortLead":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","id":"20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35f0b6-6685-4c6d-8018-711fb249696d","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","timestamp":"2019. június. 27. 11:14","title":"Magyarországra hozzák a női tenisz egyik csúcseseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","shortLead":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","id":"20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310fe746-3221-4906-b82d-74295bf08644","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 08:54","title":"Tömegkarambol az M7-esen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]