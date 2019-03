Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát. Egy ember sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát...","id":"20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986d335-0d36-4717-aef4-360a536fba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 04. 12:44","title":"Kamion és autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást rendelt el. ","shortLead":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást...","id":"20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5642004-049e-4c4b-88c9-21f7140f3953","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 04. 18:52","title":"Állítása szerint magát akarta megszúrni az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce664f-d709-4fab-a738-398fb940f9ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"32 borásznő, 32 borászat, 12 borvidék, 104 bor – március 8-án Magyarország borásznői a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben töltik jobbnál jobb boraikat a poharakba. De a Gyengébb? Nem! kóstolónak a nőnapi ünneplésen túl más küldetése is van.","shortLead":"32 borásznő, 32 borászat, 12 borvidék, 104 bor – március 8-án Magyarország borásznői a Sofitel Budapest Chain...","id":"20190304_A_legcsajosabb_borkostolo__es_egy_igazi_nonapi_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ce664f-d709-4fab-a738-398fb940f9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9434e58a-be27-49de-a90e-6bea6a8e13c5","keywords":null,"link":"/elet/20190304_A_legcsajosabb_borkostolo__es_egy_igazi_nonapi_ajandek","timestamp":"2019. március. 04. 16:06","title":"A legcsajosabb borkóstoló – egy igazi nőnapi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","shortLead":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","id":"20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf2348-1cc5-4f40-8787-f5351d4a951b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Bolgár párt is csatlakozott a Fidesz kizárását követelőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre nagyobb figyelmet szentel.","shortLead":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre...","id":"20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae2f421-ab06-4a36-a836-17b6158f57a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","timestamp":"2019. március. 04. 08:21","title":"Elektromos rollerek felé terelget minket a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","shortLead":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","id":"20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da4d4c-ce53-4771-aa7e-2c09854a809f","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","timestamp":"2019. március. 05. 12:48","title":"Nem játssza Michael Jackson dalait egy norvég rádió két hétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]