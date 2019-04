Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"061e888f-331b-42f3-8d13-7566c125cd35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talajgyakorlatnál ritka az ilyen, annál felkavaróbb a rosszul sikerült ugrás.\r

\r

","shortLead":"Talajgyakorlatnál ritka az ilyen, annál felkavaróbb a rosszul sikerült ugrás.\r

\r

","id":"20190408_Horrorserules_az_amerikai_egyetemi_tornabajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061e888f-331b-42f3-8d13-7566c125cd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cee0cac-c53e-46f7-94a8-a71eac60949d","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Horrorserules_az_amerikai_egyetemi_tornabajnoksagon","timestamp":"2019. április. 08. 11:56","title":"Horrorsérülés az amerikai egyetemi tornabajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elfogadta Petro Porosenko az ellenzéki ellenfele kihívását a nyilvános elnökjelölti vitára.","shortLead":"Elfogadta Petro Porosenko az ellenzéki ellenfele kihívását a nyilvános elnökjelölti vitára.","id":"20190407_Alkoholteszt_utan_az_olimpiai_stadionban_vitaznak_az_ukran_elnokjeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6640a-29b3-4789-8426-653235064f4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Alkoholteszt_utan_az_olimpiai_stadionban_vitaznak_az_ukran_elnokjeloltek","timestamp":"2019. április. 07. 20:05","title":"Alkoholteszt után az olimpiai stadionban vitáznak az ukrán elnökjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffea1f5-e3ae-4407-8deb-52c074ce8469","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten a személyneveket viselő utcák mindössze 11 százaléka nő, de közülük is minden második csak kitalált név vagy keresztnév.\r

\r

","shortLead":"Budapesten a személyneveket viselő utcák mindössze 11 százaléka nő, de közülük is minden második csak kitalált név vagy...","id":"20190408_Sulyos_ferfiuralmat_talaltak_az_utcanevekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffea1f5-e3ae-4407-8deb-52c074ce8469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaeac3c-aa24-4458-99b0-b5b2eb3b1be7","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Sulyos_ferfiuralmat_talaltak_az_utcanevekben","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Súlyos férfiuralmat találtak az utcanevekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több olyan tanulmány is megjelent, ami szerint a D-vitamin szedésének nincs olyan egészségügyi hatása, mint amiről korábban beszéltek az orvosok.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olyan tanulmány is megjelent, ami szerint a D-vitamin szedésének nincs olyan egészségügyi...","id":"20190408_d_vitamin_szedese_mennyi_d_vitaminra_van_szuksegem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24a371-46ee-4a03-8b47-c94b29808292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_d_vitamin_szedese_mennyi_d_vitaminra_van_szuksegem","timestamp":"2019. április. 08. 12:03","title":"Csak placebo a D-vitamin vagy tényleg használ? És mennyit kell belőle beszedni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat már javában az új megmérettetések foglalkoztatják, pedig a korábbiak tanulságát sem vonták le. A HVG szerzője végignézte az összes szavazókör eredményét, és érdekes következtetésekre jutott. ","shortLead":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat...","id":"201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62d679-50ce-4eac-b838-57da11495895","keywords":null,"link":"/itthon/201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","timestamp":"2019. április. 08. 11:05","title":"Látszik, hogy az ellenzék még mindig nem vonta le a tanulságot a vereségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze arra, hogy megvásároljon egy NB I-es klubot, és mi lehet a jövőképe a Kispestnek? Ennek próbáltunk utánajárni.","shortLead":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze...","id":"20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10299ad1-3260-4be3-8fba-27f8a3a2f489","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","timestamp":"2019. április. 08. 17:22","title":"Kerítésépítő érkezett a NER focielitjébe - bemutatjuk a Kispest új tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","shortLead":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","id":"20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965b824-a69c-4a96-8b4d-855df15b15cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","timestamp":"2019. április. 07. 16:32","title":"Az összes isztambuli szavazatot újraszámláltatná a török kormánypárt, mert vereségre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]