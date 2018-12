Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","shortLead":"Ez a most közzétett beszámolóból derült ki.","id":"20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b87b18-5ce0-4a12-9e6a-f534c86eb58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed46b7-ef0e-4169-a6f9-8831fcb4e3b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Egy_ev_alatt_csaknem_100_millio_forint_vesztesege_lett_a_vizes_vbt_szervezo_cegnek","timestamp":"2018. december. 10. 11:47","title":"Egy év alatt csaknem 100 millió forint vesztesége lett a vizes vb-t szervező cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült, az eredmények kétségesek. Elég-e egy kilátó, hogy ne költözzenek el a faluból a fiatalok?","shortLead":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült...","id":"20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c573916-b135-4364-bc1d-c27a2d2746c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","timestamp":"2018. december. 10. 11:00","title":"„Itt fogunk megpenészedni Nagyéren, de kilátó azért lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"MInden idők legalacsonyabb nézettségét hozta az idei Victoria’s Secret show. Minden jel szerint a márkának újra kell gondolnia saját magát.","shortLead":"MInden idők legalacsonyabb nézettségét hozta az idei Victoria’s Secret show. Minden jel szerint a márkának újra kell...","id":"20181209_A_nezok_belefaradtak_a_pushup_melltartokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae0c08e-6f51-4589-906a-873e7f78489b","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_nezok_belefaradtak_a_pushup_melltartokba","timestamp":"2018. december. 09. 10:33","title":"A nézők belefáradtak a push-up melltartókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén. Előtérbe kerültek azok, akik szeretnek játszani a mobiljukon.","shortLead":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén...","id":"20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3f9c-c7e6-4e31-bc74-962be0d5c4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","timestamp":"2018. december. 09. 08:03","title":"Más androidosok is örülhetnek: itt a Qualcomm válasza a Huawei telefonos turbózására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","shortLead":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","id":"20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9529b7-eae1-49c5-b4e8-7a39b0c16b41","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 19:31","title":"A karácsonyi vásár közepén kiáltotta el magát, hogy nincs is Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","shortLead":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","id":"20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5e9d7-294c-4f0e-983c-a38f0a58738e","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2018. december. 09. 10:19","title":"Eldőlt, kik jutottak az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"NAV-ellenőrzés során bukott le a kereskedő, aki egy kisváros piacán a Viagra egy olcsóbb, indiai alternatíváját árulta.

","shortLead":"NAV-ellenőrzés során bukott le a kereskedő, aki egy kisváros piacán a Viagra egy olcsóbb, indiai alternatíváját árulta.

","id":"20181210_Egy_baranyai_piacon_bukkant_fel_ujra_a_tiltott_potencianovelo_zsele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d3bc47-3382-4de4-a859-dc272d6f4dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Egy_baranyai_piacon_bukkant_fel_ujra_a_tiltott_potencianovelo_zsele","timestamp":"2018. december. 10. 10:02","title":"Egy baranyai piacon bukkant fel újra a tiltott potencianövelő zselé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","shortLead":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","id":"20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61287f1a-84a7-487d-9354-28a31d5fe71a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Saját és munkatársai fizetését is eljátszotta egy román férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]