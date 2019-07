Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 21 éves moldovai férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.","shortLead":"A 21 éves moldovai férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét.","id":"20190704_Meghalt_a_ludasi_mikrobuszbaleset_egyik_serultje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac9b7a-65b3-4b81-aed3-eadbea3f2c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Meghalt_a_ludasi_mikrobuszbaleset_egyik_serultje","timestamp":"2019. július. 04. 17:55","title":"Meghalt a ludasi mikrobuszbaleset egyik sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik az adósságválságot összehozták - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik...","id":"20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835be800-76d7-4d1c-9d93-4c67159e47a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","timestamp":"2019. július. 05. 16:18","title":"Görög élet, ingyen sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","shortLead":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","id":"20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba48c772-226e-46b6-b4cf-b7e01bed2621","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","timestamp":"2019. július. 05. 07:14","title":"Sosem vettek még ennyi Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","shortLead":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","id":"20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583400-fca5-41a2-8aab-bcd4074038ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","timestamp":"2019. július. 04. 15:58","title":"Erotikus-pszicho-klippel jelentkezett a Saverne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új szabályok visszalépést jelentenek.\r

\r

","shortLead":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új...","id":"20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd78aff-df74-4ecf-9ed0-cf440dca00b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 05. 19:47","title":"RMDSZ: csorbulnak a kisebbségi jogok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","shortLead":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","id":"20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a1ea27-6a5e-4bca-8390-5c597ca88cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","timestamp":"2019. július. 04. 20:41","title":"Ne menjen a napra pénteken, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rohamosan nő a növényi eredetű húspótlékok piaca, a gyártók alig jutnak elég borsóproteinhez.","shortLead":"Rohamosan nő a növényi eredetű húspótlékok piaca, a gyártók alig jutnak elég borsóproteinhez.","id":"20190704_A_huspotlekok_gyartoi_borsoert_olik_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdbdb52-004f-41fd-a08a-cfd28df1ce2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_huspotlekok_gyartoi_borsoert_olik_egymast","timestamp":"2019. július. 04. 15:10","title":"A húspótlékok gyártói borsóért ölik egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották fel.\r

\r

","shortLead":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották...","id":"20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ec5037-782a-4692-9b10-1008c33902de","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","timestamp":"2019. július. 05. 16:02","title":"Három nap alatt összedobták Gulyás Mártonék perköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]