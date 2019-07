Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó teljesen kiégett. ","shortLead":"Három autó teljesen kiégett. ","id":"20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a173a3c6-503f-4f81-9ae6-3b4d96efd39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6576fd12-a3a6-4a79-b07d-673c78f153a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Video_Parkoloban_allo_autok_gyulladtak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 03. 15:09","title":"Videó: Parkolóban álló autók gyulladtak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép számokat szeretne felmutatni a cég. ","shortLead":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép...","id":"20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dc9c8-34ac-4d78-877f-64b2ccf6fa82","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"Erre várt régóta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","shortLead":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","id":"20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c4e953-ca6d-4e38-9d5c-7435ecccb2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","timestamp":"2019. július. 04. 16:06","title":"Önerő nélkül is mehetnének a nagy sportberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK Ócsán fogta el a férfit, fegyveresen elkövetett rablás miatt vették őrizetbe. ","shortLead":"A TEK Ócsán fogta el a férfit, fegyveresen elkövetett rablás miatt vették őrizetbe. ","id":"20190705_Egykori_teves_rabolhatott_Ullon_es_Bugyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c239d6-ef1c-4aa2-873d-ccd8e7110ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Egykori_teves_rabolhatott_Ullon_es_Bugyin","timestamp":"2019. július. 05. 11:05","title":"Egykori tévés rabolhatott Üllőn és Bugyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nyári szezon első 16 napján tavalyhoz képest 13 százalékkal többen, összesen 260 ezren utaztak a Balatonhoz vonattal - közölte a MÁV.","shortLead":"A nyári szezon első 16 napján tavalyhoz képest 13 százalékkal többen, összesen 260 ezren utaztak a Balatonhoz vonattal...","id":"20190704_Ket_het_alatt_negyed_millio_magyar_vonatozott_le_a_Balatonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e481b9-db6f-4d5d-9a2d-9077ab7aea34","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ket_het_alatt_negyed_millio_magyar_vonatozott_le_a_Balatonra","timestamp":"2019. július. 04. 13:35","title":"Két hét alatt negyed millió magyar vonatozott le a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]