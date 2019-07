Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók, ellenkező esetben ugyanis a későbbiekben nem küldi majd el nekik a biztonsági réseket betömő javításokat a Microsoft.","shortLead":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók...","id":"20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21df6c4-60e2-475a-8d74-9a61e8c50584","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","timestamp":"2019. július. 11. 09:03","title":"Muszáj lesz frissítenie a gépén a Windowst, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma az argentin szívsebész előtt tisztelet, aki a bypassműtét metódusának kialakításával forradalmasította a szívbetegek terápiáját.","shortLead":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma...","id":"20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f80e614-f55c-4b00-9dce-7999e3bb82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","timestamp":"2019. július. 12. 07:03","title":"Miért került ma René Favaloro szívsebész a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","shortLead":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","id":"20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64c9b9-3826-461d-b92e-f92b8e5e28a0","keywords":null,"link":"/elet/20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","timestamp":"2019. július. 12. 09:57","title":"Orbán Viktor tájékoztatja a magyarokat: megreggelizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba a jogi csatába, ami az erősen átpolitizált büntetőügy mielőbbi folytatásáért zajlik. A baloldali politikus szerint ez várható volt, de ha a bíróság elé akarják vinni, akkor szerinte kénytelenek lesznek újra nekigyürkőzni a vádemelésnek, miután az EP-választáson szerzett mentelmi joggal meg tudta hekkelni az eljárást.","shortLead":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba...","id":"20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02240bad-e748-4cc3-8947-a2ca32eb66ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","timestamp":"2019. július. 12. 12:08","title":"Czeglédy visszaszól: várható volt az ügyészség újabb húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zuzana Caputova szlovák elnök a szabadság és demokrácia megtestesítőjének nevezte az első köztársasági elnököt.\r

