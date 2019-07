Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","shortLead":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","id":"20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818cad3-f0a2-4925-b669-632c69f44885","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","timestamp":"2019. július. 22. 13:57","title":"Továbbra is előzetesben marad Hasszán F.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","id":"20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac958120-e890-45f4-970b-ec6f57be31f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Elaludt a sofőr a Skodában, frontális ütközés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","shortLead":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","id":"20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7c0dae-1dc9-4311-ac64-ec224f14addb","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","timestamp":"2019. július. 21. 09:45","title":"Jön az új Penge, és nem akárki kapta a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos...","id":"20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98743e5a-116f-4551-b81a-30a0bfa38c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","timestamp":"2019. július. 22. 08:18","title":"A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy épület összedőlt, autók rongálódtak meg, voltak, akik beszorultak a liftbe.\r

