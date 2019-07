Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló is.","shortLead":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló...","id":"20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd6473c-0648-4ab3-b90a-cfd84651e1f0","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","timestamp":"2019. július. 21. 17:01","title":"Jól indította a hatos lottót, ha a mesebeli sárkányok inspirálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem engedik közel trükkös ügyleteikhez a számvevőszéket.","shortLead":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem...","id":"201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b87c0-8da1-4402-a874-a811f212eaf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","timestamp":"2019. július. 21. 12:30","title":"Pénzügyi trükközés az osztrák pártoknál: egyik sem jobb a deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","id":"20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c12c-1852-4861-91ae-534e9548c788","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","timestamp":"2019. július. 21. 10:51","title":"Helikopterről foglalták el az iráni kommandósok a brit tankert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","shortLead":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","id":"20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3593658-e714-4504-bc57-c499896753b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","timestamp":"2019. július. 20. 18:20","title":"Két férfit keres a rendőrség, gázsprayt fújtak a londoni metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is, miért nevetséges ma azon duzzogni, hogy a kormány miként söpörte el a kulturális taót és szelektál a színházak között.\r

\r

","shortLead":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is...","id":"20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8eb285-6deb-4032-8327-a3a6eed59eaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","timestamp":"2019. július. 20. 16:45","title":"Alföldi: Röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","shortLead":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","id":"20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f66b4-bcbd-4a60-aa16-d61f415201c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. július. 22. 06:57","title":"Évek óta nem látott mélyponton a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]