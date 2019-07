Az 51-es körzet után a Loch Nesst is lerohannák, a Facebookon már 19 ezernél is többen poénkodnak azon, hogy most végre megtalálják a Loch Ness-i szörnyet. A vízimentők azért biztos, ami biztos, kiadtak egy figyelmeztetést, hátha van egyetlen ember is, aki valamiért komolyan veszi a tervet – írta meg az Independent.

A vízimentők figyelmeztetése egyszerű: a tó 230 méter mély, és az év jelentős részében 6 fokos, úgyhogy ha valaki berohan a vízbe, a kihűlést kockáztatja. Ráadásul a mentőcsónakok is hiába lennének ott, ha egyszerre több száz vagy több ezer embert kéne a vízből kihozni.

Azt azért ők is hozzátették, hogy az 51-es körzettel ellentétben a tavat nem az amerikai hadsereg védi, szóval egy kicsit könnyebb lenne megrohamozni. De nem érdemes.