Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost vezet évek óta, más egy kisebb településen is elhullik. Vajon mi számít? Ezt kérdeztük az érintettektől. ","shortLead":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost...","id":"20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80229c7d-592b-4549-96b4-6767246eee26","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. július. 25. 11:50","title":"Celebeket kérdeztünk, előnye-e az önkormányzati választáson az ismertség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","id":"20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b2227f-bef9-4f88-b4a7-333a23ac563b","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. július. 25. 17:33","title":"Húsz év után újra lesznek szövetségi kivégzések az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió forintot.","shortLead":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió...","id":"20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4530ebb0-05e6-48d6-acfc-1c5c6fbf28d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","timestamp":"2019. július. 25. 08:58","title":"Milliós kártérítést kapott a battonyai kínzók egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy voltak, és abban segített, amiben csak tudott – mondja a 90 éves korában elhunyt Heller Ágnesről unokája. ","shortLead":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy...","id":"20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba7dc5-d5c4-4af6-bbef-c2d2381bbae5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","timestamp":"2019. július. 25. 10:38","title":"\"Minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen\" – levélben búcsúzik Heller Ágnes unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","shortLead":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","id":"20190725_notre_dame_hohullam_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c83396-9172-4dae-8aad-442c60fe44a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_notre_dame_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 25. 04:58","title":"Az újabb európai hőhullám miatt a Notre-Dame sincs biztonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadb8c10-e5d4-4bd0-9a2a-6bd1150a28c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.","id":"20190725_Egy_ember_meghalt_amikor_kamionnal_utkozott_a_61es_fouton__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aadb8c10-e5d4-4bd0-9a2a-6bd1150a28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcffacd-80a6-4a19-bd95-395220127bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Egy_ember_meghalt_amikor_kamionnal_utkozott_a_61es_fouton__fotok","timestamp":"2019. július. 25. 14:29","title":"Egy ember meghalt, amikor kamionnal ütközött a 61-es főúton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","shortLead":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","id":"20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224631-dfce-42eb-979f-bdd06fbfce2c","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","timestamp":"2019. július. 26. 11:14","title":"Biciklis mentette meg az öregembert az oregoni pusztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]