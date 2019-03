Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös értékektől.","shortLead":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös...","id":"20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a0958-d2c0-4127-a4e3-d3fbc39511d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","timestamp":"2019. március. 06. 13:02","title":"Bajor miniszterelnök: Az az út, amelyen Orbán jár, nem a mi utunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","shortLead":"A Szohe rakétakísérleti telep leszerelését azután kezdték meg, hogy Kim Dzsong Un először találkozott Donald Trumppal. ","id":"20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9baed2-7002-46b5-af69-2aac140e51f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_eszak_korea_kim_dzsong_un_szohe_raketakiserlet_telep_leszereles","timestamp":"2019. március. 05. 22:05","title":"Észak-Korea helyreállítja a részben leszerelt kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","shortLead":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","id":"20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb6492a-102e-4c97-b56e-63b6f54c654e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","timestamp":"2019. március. 06. 11:15","title":"Végre van valami közös Mészáros Lőrincben és Kylie Jennerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","id":"20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afd2ec-d78a-489b-ad8f-1c361fb3a3e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","timestamp":"2019. március. 05. 19:35","title":"Metró alá esett egy ember a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","id":"20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320e2861-882e-4008-8504-bb7ff7642c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 05. 15:23","title":"Közös kampányt indít a német szociáldemokratákkal az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most közel 10 évnyi munka után derült ki egy érdekesség a Kepler-1658b-ről.","shortLead":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most...","id":"20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5258bfe-9a8c-4579-a94e-e50792e1b0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Közel 10 év után derült ki egy fontos dolog az egyik első bolygóról, amit a Kepler űrteleszkóp fedezett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]