Egy 16 éves amerikai tinédzser lett a népszerű online játék, a Fortnite első világbajnoka a hétvégén: Kyle „Bugha” Giersdorf egyéniben ért a csúcsra, teljesítményét 3 millió dollárral (mintegy 849 millió forinttal) jutalmazták.

A 30 millió dolláros díjalappal most megrendezett Fornite-vb egyben az eddig megrendezett legmagasabb díjazású esport-verseny is volt. A versenyre 40 millióan neveztek be, a döntőbe viszont már csak százan jutottak be.

A BBC azt írja, Bugha csupán új asztalt szeretne vásárolni a pénzéből, illetve egy állványt, amelyen a trófeáját elhelyezi. A többit félrerakja.

Kyle "Bugha" Giersdorf © Twitter/FortniteGame

A versenyen nem csak egyéniben lehetett indulni, csapatban is szép eredmények születtek: egy 15 éves fiú, a brit Jaden Ashman és 21 éves holland csapattársa, a 21 éves Dave Jong 2,25 millió dollárt szedtek össze. Ashman édesanyja a The Guardiannak azt mondta, rengeteget veszekedtek, mert fia állandóan a gép előtt ült, de mostanra beletörődött, hogy a gyermekből

profi e-sportoló lesz.

A Fortnite egy 2017-ben útjára indult videojáték, amit az Epic Games készített. Az úgynevezett battle royale típusú programok közé sorolható, melynek lényege, hogy a felhasználók egy folyamatosan zsugorodó pályán küzdenek, miközben új holmikat keresnek, hogy karakterük erősebb legyen a harcban.

A versenyszerű videojátékozás most még nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha azonban önálló ágként tekintjük, van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci.

