Szinte már csak napok választanak el attól, hogy a Samsung bemutassa idei legerősebb telefonját, a Galaxy Note10-et (a bemutató augusztus 7-én lesz, és néhány héttel később kezdődik az értékesítés), és az eddigieknek megfelelően most is kereskedelmi programot hirdetett az Egyesült Államokban. Ennek a lényege, hogy néhány gyártó korábbi csúcsmodelljeit bizonyos összegért beszámítja, ha a felhasználó becseréli azt a Galaxy Note10-re.

Ezúttal kissé nagyvonalúbb volt, mint a Galaxy S10 trade-in programja esetében, a Note10 ára ugyanis akár 600 dollárral is kevesebb lehet, ha valaki egy 2018-as iPhone-t, például az iPhone XS-t áldozza be. A Galaxy Note10 ára 1000 dollár körül kezdődik, így a csere után 400 dollárért (nagyjából 117 ezer forintnak megfelelő összegért) meg lehet kapni a Note10-et. Igaz, ekkor át kell lépni az androidos világba.

A kereskedelmi programhoz tartozó oldalról az is kiderül, hogy ugyancsak 600 dollárt ér a jó állapotban lévő iPhone X, iPhone XS Max, sőt még az iPhone XR is. A korábban megjelent iPhone 7-ért, iPhone 7 Plusért, iPhone 8-ért és iPhone 8 Plusért 350 dollárt számítanak be. A legrégibb, beszámítható modell az iPhone 6s és iPhone 6s Plus – 250 dollárt érnek. Ez annyiban érdekes, hogy a Samsung többet ad értük, mint a saját későbbi telefonjaiért, a Galaxy S7-ért vagy Galaxy S8-ért (200 dollár).

Persze nem csak az Apple ügyfeleit csábítaná magához a Samsung: a Google Pixel 3-ért és Pixel 3 XL-ért is 600 dollárt kínál, a Pixel 2-t és a Pixel 2 XL-t pedig 300 dolláros áron számítja be. Még a saját felhasználóit is cserére buzdítja: a Galaxy Note9, illetve a Galaxy S10 600 dollárral, a Galaxy S9 és S9 Plus 300 dollárral csökkenti a Galaxy Note10 árát.

