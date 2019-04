Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra, mondják el, számukra mi jelenti a sikert. Az alábbiakban Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítójának gondolatait idézzük. ","shortLead":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra...","id":"20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ada6c-def6-435b-becb-d9cb38cf974f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","timestamp":"2019. április. 09. 13:15","title":"Vajon mi a siker, és hogyan mérhetjük? - Bojár Gábor gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump számítógépére. Az egyik ügynök meg akarta nézni, mi van a pendrive-ján.","shortLead":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump...","id":"20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c22f1f-a9ae-4a76-8966-af3acfffa8bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","timestamp":"2019. április. 09. 11:33","title":"Pendrive-ot dugott egy amerikai ügynök a számítógépébe, azonnal beindult a vírustelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","shortLead":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","id":"20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54303e-e1c1-4a63-b560-8f46c554cd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","timestamp":"2019. április. 10. 12:03","title":"48 és fél évre zárolta egy brit apa iPadjét a saját gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Jó évet zárt a társaság.","shortLead":"Jó évet zárt a társaság.","id":"20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf4911-64d6-4e1f-8b48-8974f6606275","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Idén is 25 forint osztalékot fizet a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

