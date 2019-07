Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","shortLead":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","id":"20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec03fdaa-6afd-4648-a0e9-adad5b32633c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 30. 16:43","title":"Fogyasztóvédelmi eljárás indul Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben pártolnak át épp esélyesebbnek tűnő pártokhoz. De egyik párt sincs vezető szerepben, ahhoz kellene egy ellenzéki Orbán Viktor, ám ennek nyoma sincs. Az előválasztás siker volt az ellenzéknek, Kálmán Olga színre léptetése is jó ötlet volt, csak Kálmán rossz politikusi teljesítménye miatt végül kudarc lett.\r

\r

","shortLead":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben...","id":"20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcf34-6b63-4ef7-baea-23ff3aca1001","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. július. 30. 14:57","title":"Török Gábor: A nyomát sem látni egy ellenzéki Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","shortLead":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","id":"20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fceb507-07c5-4666-b99d-e3c23d9dcb4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","timestamp":"2019. július. 30. 16:03","title":"Bontják a pezsgőt a Sonynál: átlépte a 100 milliós határt a PS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége, akkor minek egyáltalán összeülni?","shortLead":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége...","id":"20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20dc0e0-9e77-4053-af6c-387f8d300ab1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","timestamp":"2019. július. 30. 14:15","title":"Rossz hangulatúak és eredménytelenek a megbeszéléseik? Íme néhány segítő tipp!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós? Ha valaki hasonlót lát, küldjön képet! ","shortLead":"Sokan kiakadnak azon, hogy igénytelenek az emberek, és szemetelnek, de ilyen helyzetben hova tegye a szemetét az autós...","id":"20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c427f-d045-421d-a9f7-f2c4f8efddf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a26c38-dee9-4912-b2cd-b721e429261b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Csordultig_telt_kukak_mar_hetfo_delelott_az_M5os_pihenojeben_Hova_rakjuk_a_szemetet","timestamp":"2019. július. 29. 11:56","title":"Csordultig telt kukák már hétfő délelőtt az M5-ös pihenőjében. Hova rakjuk a szemetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]